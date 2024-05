“Questa me la pagate”. Orrore contro Rosalinda Cannavò incinta: mostra le prove choc

Rosalinda Cannavò ha annunciato di essere incinta di Andrea Zenga lo scorso 16 marzo, con un bellissimo video pubblicato su Instagram. Ora c’è stato un vero e proprio messaggio di orrore nei suoi confronti, infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di non accettarlo supinamente e ha denunciato pubblicamente quanto le è stato scritto in privato.

Per Rosalinda Cannavò sono stati dei momenti molto intensi e negativi, infatti oltre a godersi il fatto di essere incinta è stata costretta anche a sopportare questo orrore. Le è stato detto qualcosa di pesantissimo, che l’ha colpita su uno degli aspetti più delicati della sua vita. Un attacco in piena regola senza pietà, con un augurio terribile fatto alla bimba che nascerà.

Rosalinda Cannavò incinta, il messaggio di orrore per la figlia

La figlia di Rosalinda Cannavò nascerà tra qualche mese, ma nei suoi riguardi è già arrivata una frase scioccante. Lei che è incinta da diversi mesi ha accolto con rabbia questa frase ricolma di orrore, infatti ha commentato sui social: “Dovete spiegarmi per favore cosa è che passa per la testa di alcune persone per pensare e scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo deve però pagare. Imparare la lezione…”.

Questo il messaggio dell’hater contro Rosalinda: “Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli lasci. Hai sostituito l’anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica… Sai che ridere”. Ma ovviamente non c’è stato niente da ridere per l’ex gieffina, che si è infuriata e ha fatto intendere di voler agire affinché questa gente possa essere punita a dovere.

Rosalinda Cannavò ha lottato in passato contro l’anoressia nervosa e contro il binge eating disorder, infatti è passata dai 32 chili ai 70 in poco tempo. Lei ci tiene molto a parlare di questo tema per aiutare le persone in difficoltà, ma questo attacco diretto non se lo sarebbe mai aspettato, augurando addirittura alla figlia di vivere la sua stessa situazione.