Spettacolare annuncio della coppia di Canale 5, che ha mostrato la prima foto della figlia che nascerà tra pochi mesi. Con alcune stories postate su Instagram, ha quindi voluto far vedere la piccolina che lei porta nella sua pancia. E immediatamente ha deciso anche di fare una domanda ai suoi follower, chiedendo a chi possa assomigliare la piccolina che allargherà la loro famiglia.

La coppia di Canale 5, che nelle scorse ore ha fatto vedere la prima foto della figlia, aveva rivelato a tutti che sarebbero diventati genitori per la prima volta il 16 marzo: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita”. La quasi mamma ha adesso taggato il suo compagno e ha commentato: “La nostra stellina“. E tutti si sono sciolti davanti a quella immagine.

Leggi anche: “Silvia, sono incinta”. Verissimo, il lieto annuncio della bellissima vip in studio





La coppia di Canale 5 ha mostrato la prima foto della figlia: “La nostra stellina”

Poi la coppia di Canale 5, sempre nei giorni scorsi, prima che mostrassero la prima foto della figlia, avevano appunto comunicato il sesso del bebè: “Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra. Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra”.

La visione di questa foto dell’ecografia della primogenita in arrivo è stata permessa da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. E l’ex gieffina ha scritto: “A chi somiglia secondo voi? Ancora è presto, però mi diverte sapere se la pensate come noi”. E ha aperto il sondaggio: “Baby Rosina o Baby Andrea“. Sicuramente in privato avranno ricevuto tanti complimenti.

E ora resta solo il countdown, infatti tra qualche mese conosceremo la prima figlia di Rosalinda e Andrea, che certamente sarà presentata sui social al momento opportuno.