“Roba seria quindi…”. Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la prova sul corpo della compagna del Cavaliere

Silvio Berlusconi, riflettori accesi sulla fidanzata. È bastata una sola foto pubblicata da Marta Fascina per catturare l’attenzione dei fan. A farlo notare, il sito Dagospia, che parla proprio di ‘quel’ dettaglio impossibile da non cogliere. La 31enne di origini calabresi che ha fatto perdere la testa al Leader di Forza Italia è intenta a firmare i sei quesiti referendari sulla giustizia proposti da Lega e Radicali, ma l’occhio dei più curiosi cade proprio in ‘quel’ punto

Nella vita sentimentale di Silvio Berlusconi, prima Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre di Marina e Pier Silvio, poi le nozze con Veronica Lario, da cui sono nati Barbara, Eleonora e Luigi, quindi Francesca Pascale, con cui il leader di Forza Italia ha interrotto la relazione nel 2020.

Con il cuore ormai libero, Silvio Berlusconi è stato avvistato per la prima volta in compagnia della giovane deputata di Melito Porto Salvo, presso la villa che il presidente possiede in Sardegna, dove il leader stava trascorrendo la vacanza con i figli.





Tanti i gossip circolati da allora, e nonostante tante smentite, poi è stato praticamente impossibile tenere la relazione a riparo da occhi indiscreti. Marta Fascina nelle ultime ore ha reso pubblico un post mentre si mostra intenta a firmare i sei quesiti referendari, ma l’attenzione cade su un dettaglio.

“Oggi ho firmato i sei quesiti referendari per una giustizia più giusta, veloce, efficiente, garantista. E’ necessario tornare a un sistema giudiziario che, in adesione al dettato costituzionale, metta al centro il cittadino, le sue tutele e garanzie”, scrive Marta Fascina in didascalia, ma cosa sull’anulare della mano sinistra ecco comparire un tatuaggio, ovvero due lettere, “S” e “B”. Tutti non possono che pensare alle iniziali del Cavaliere. Una promessa d’amore eterno? Solo il tempo potrà dirlo.