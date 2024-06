I follower della coppia vip, in attesa del secondo figlio, non vedeva l’ora di saperlo e finalmente i futuri genitori bis hanno svelato il nome della bimba che presto nascerà. Prestissimo in realtà: la piccola nascerà in piena estate ma l’influencer non ha svelato la data precisa. Ha però rivelato ai suoi fan di non vedere l’ora di partorire perché, anche se ama il suo pancione che è sempre più grande, i 9 mesi di gravidanza cominciano a farsi sentire.

E in effetti, complice anche il suo fisico molto esile, il pancione è diventato enorme nelle ultime settimane. Lo ha fieramente mostrato anche in costume da bagno ultimamente, durante una breve vacanza al mare con marito e figlio. Insomma, il nome. Si chiamerà Dea la principessa di casa, è deciso e ufficiale.

Leggi anche: La bella attrice delle fiction beccata con il nuovo fidanzato. Che è ben noto al mondo del gossip





Si chiamerà Dea: la coppia vip svela il nome della figlia

Chiara Nasti ha condiviso una storia Instagram in cui ci sono lei e il marito Mattia Zaccagni che sorridono e soprattutto risponde alla domanda più gettonata degli ultimi mesi: “Come si chiamerà la bimba?”. “Si chiamerà Dea Zaccagni. Ora devo trovare solo qualcuno che mi faccia cose personalizzate all’ultimo minuto perché non sapendo il nome fino a ieri, non ho niente con il suo nome e tra un mese nascerà”, la risposta.

Se all’inizio influencer aveva raccontato di essere rimasta molto colpita da Kimberly e Jennifer, qualche tempo fa lei e il marito calciatore avevano cambiato idea. Erano orientati su Dea e Sole, ma a quanto pare ha vinto il primo. E ora è decisamente partito il conto alla rovescia: non vedono l’ora di conoscere la bambina che, come ha dichiarato più volte, ha desiderato tanto.

Il primogenito della coppia è un maschietto. Si chiama Thiago e compie 2 anni a novembre. A dare l’annuncio della gravidanza era stato lo stesso calciatore, il quale dopo aver segnato un gol nella partita contro la Roma, aveva messo il pallone sotto il pancia rivelando così la dolce attesa della moglie. A distanza di alcune settimane, la coppia aveva svelato il sesso del bebè in arrivo con un gender reveal party in grande stile.