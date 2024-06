Nuovo amore per la bella attrice delle fiction. La fine dell’ultima relazione, avvenuta nell’estate 2023, era stata dolorosa e tempo fa aveva assicurato che non avrebbe più detto “se sono single o fidanzata. Secondo me, tutto quello che viene messo alla luce nel mondo dello spettacolo poi viene rovinato: quindi ho deciso di non parlare più della mia vita privata”. Ma forse non aveva fatto i conti con i paparazzi.

E infatti parlano le foto esclusive uscite nel nuovo numero del settimanale Nuovo: ha un nuovo fidanzato e quindi ha ritrovato fiducia nell’amore. Lui non è proprio uno sconosciuto al mondo del gossip, anzi. .Classe 1987, è un imprenditore di origini ascolane. Ex studente del Collegio Morosini di Venezia, si è poi trasferito a Roma per studiare Scienze politiche e relazioni internazionali e nella capitale ha iniziato una carriera che lo ha portato a diventare dirigente di una società leader nei servizi di lusso.

L’attrice di nuovo innamorata: chi è il nuovo fidanzato

Anna Safroncik è stata pizzicata dai fotografi di Nuovo con Giuseppe Barboni, dirigente della Luxury Private Group, attività che gli ha anche permesso di essere scelto dal magazine Forbes tra i 100 Business Man dell’anno. In passato lui si è infatti accompagnato a diverse donne dello spettacolo, ma il suo flirt più celebre è senza dubbio quello con Nina Moric.

Ma la relazione con la ex modella e la ex di Fabrizio Corona è tuttavia presto naufragata ed ora sembra esserci spazio solo per Anna Safroncik nella sua vita. Che si è di nuovo innamorata dopo la rottura a un passo dal sì da Marco Maria Mazio a vedere gli scatti esclusivi pubblicati sul magazine.

Un addio, come detto, non facile perché “i due – scrive il settimanale Nuovo – sembravano a un passo dall’altare” Ma ora per l’attrice ucraina le delusioni amorose del passato sembrano solo un lontano ricordo da quando è accanto a lei Giuseppe Barboni.