Samantha De Grenet, momento di grande commozione e arrivano le lacrime. Soltanto poco tempo fa la bellissima showgirl ex “Non è la Rai” ha rivelato di avere avuto un tumore al seno: “Ero a fare un fine settimana con un’amica quando, spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno”, spiega Samantha. “Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna”.

“La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito” le parole di Samantha De Grenet. Adesso, però, la tristezza e i brutti pensieri sembrano solo un lontano ricordo. Oggi la conduttrice ed ex modella si gode la sua gioia più grande, il figlio Brando avuto dal matrimonio con Luca Barbato col quale ci sono state diverse crisi e rotture. Ora però tutti e tre insieme hanno celebrato un’importante traguardo.

Samantha De Grenet e l’ultimo giorno di scuola del figlio Brando

Con un lungo post su Instagram Samantha De Grenet ha voluto celebrare l’ultimo giorno di scuola del figlio Brando: “Oggi è stata una giornata davvero emozionante! La cerimonia di saluto ai ragazzi che quest’anno affronteranno la maturità mi ha toccato profondamente il cuore facendomi fare un lunghissimo viaggio mentale. Sono una donna che con l’ età è diventata sicuramente più sensibile e di conseguenza più facile alla lacrima, ma credo che per un genitore, così come per un figlio, la fine della scuola sia qualcosa di estremamente importante”.

Effettivamente le immagini raccontano alcuni dei momenti della elegante e sentita cerimonia organizzata per Brando e gli altri che si preparano ad affrontare gli esami di maturità. “Non mi vergogno a dire che ho pianto” rivela Samantha De Grenet che poi subito dopo aggiunge: “Congratulazioni agli uomini e alle donne di domani”.

Brando e gli altri ragazzi che hanno completato il ciclo di studi al liceo compaiono elegantissimi nei loro completi blu e fiore all’occhiello. Sfilano in chiesa, ricevono i saluti del pubblico e poi si abbracciano con spensieratezza contenti per il traguardo raggiunto. E mamma Samantha De Grenet non ha nascosto di aver pianto: una grande emozione per lei, del tutto comprensibile!

