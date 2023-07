Una bomba gossip è stata sganciata nelle ultime ore e riguarda Sangiovanni. Lui avrebbe infatti già trovato una nuova fidanzata, dopo la rottura con l’ex Giulia Stabile. Nei giorni scorsi le voci si erano concentrate soprattutto sulla vita privata della ballerina, infatti lei è stata data molto vicina ad Alessio Cavaliere, ma adesso è diventato il cantante il protagonista. Anche se, per onore del vero, c’è stata anche un’altra indiscrezione su di lei.

Ma gli ammiratori di Sangiovanni sono già in estasi per la notizia boom sul suo conto, infatti la nuova fidanzata gli avrebbe già fatto perdere la testa. Lui avrebbe subito archiviato la sua precedente relazione con Giulia e ora si sarebbe buttato a capofitto verso questa storia d’amore. Stanno uscendo i primi dettagli sulla sua presunta partner e i fan vogliono sapere ogni dettaglio, dato che potrebbe trattarsi della news più importante di questa estate 2023.

Sangiovanni e la nuova fidanzata: ecco chi sarebbe

A parlare di Sangiovanni e della notizia sulla sua nuova fidanzata è stato Alessandro Rosica, noto a tutti con il soprannome di investigatore social. Attraverso una sua Instagram story, ha rivelato chi sarebbe la partner dell’artista. E c’è stata anche una dovuta precisazione su Giulia Stabile, alla luce dei rumor che riferivano di una sua liaison sentimentale. A quanto pare possiamo subito anticiparvi che lei non avrebbe al momento rapporti amorosi in corso.

Rosica ha annunciato sui social: “Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta. Mentre Giulia pensa solo al lavoro ed è single“. E poi ha chiesto ai suoi seguaci: “Chi vi piace di più tra Sangiovanni e Giulia?”. E le risposte degli internauti saranno pubblicate nelle prossime ore. Quindi, il cantante ex Amici avrebbe incontrato una sua fan e da quel momento in poi avrebbe subito avuto un forte interesse, tanto da culminare in una frequentazione.

Sangiovanni è stato fidanzato con Giulia Stabile dal dicembre del 2020 allo scorso mese di giugno, quindi per quasi 3 anni. Ma adesso entrambi si stanno guardando intorno e il primo ad essersi legato sentimentalmente sarebbe proprio lui.