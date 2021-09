Romina Power, il rapporto con Loredana Lecciso sempre più in bilico. La notizia non suona come nuova, ma se prima i rapporti tra le due donne sembravano aver raggiunto una tregua, oggi qualcosa sembra essere drasticamente precipitato verso il basso.

A diffondere la notizia di un netto peggioramento dei rapporti tra Romina Power e Loredana Lecciso, ci ha pensato il settimanale Nuovo che pare abbia reso pubblica la reazione di Romina in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla dolce metà di Albano Carrisi.

Ma prima, appunto, è bene comprendere cosa avrebbe mandato su tutte le furie Romina Power. Stando a quanto si apprende dalla rivista, sembra che Loredana Lecciso abbia fatto sapere durante un’intervista per il magazine Oggi di essere stata sempre molto comprensiva nei riguardi di chi invece non ha mai smesso di esprimere giudizi e pareri su di lei e la sua storia.





Consapevole di questo, la stessa Lecciso ha dunque affermato che d’ora in avanti non accadrà più. Nessun riferimento esplicito a persone o accaduti, ma le parole della Lecciso pare comunque abbiano colpito nel segno. Ecco spiegato il motivo di tanto dissapore.

Si legge ancora sul settimanale: “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”. Insomma, non tira di certo una buona aria, ma chissà se nei prossimi giorni l’argomento andrà incontro a conferme, o meglio, a un chiarimento tra le due.