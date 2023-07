Non c’è niente da fare, anche dopo tanti anni dalla separazione Albano Carrisi e Romina Power non smettono di far parlare di loro. L’amore che li ha tenuti insieme per anni, del resto, ha fatto versare fiumi di inchiostro e ancora di più la loro separazione sulla quale non è mai stata fatta chiarezza fino in fondo. Una cosa è certa, tra la nuova compagna di Albano Carrisi e l’ex moglie non scorre buon sangue. Come, ancora, non scorre buon sangue tra le figlie di Loredana Lecciso e Romina.

Un esempio sono le dichiarazioni di Jasmine Carrisi. “Con Romina Power non ho un rapporto ma lavora con mio padre ed è la mamma delle mie sorelle. Penso che abbiano costruito una bella famiglia e una bella carriera insieme a mio padre ma non fa parte del mio nucleo”. Del resto era cosa già nota. Rispondendo, tempo fa, a come avesse affrontato il gossip legato al triangolo formato da Al Bano, Romina e Loredana Lecciso aveva detto: “Non l’ho vissuta benissimo la situazione. Mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa”.





Romina Power ha avuto una storia con Alain Elkann? Il gossip

È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”. Un capitolo amaro della vita della famiglia Carrisi destinato ad essere chiacchierato come l’ultimo scoop rilanciato da Dagospia.

Secondo il giornale diretto da Roberto D’Agostino Romina Power avrebbe avuto una storia con Alain Elkann. “Qualche giornale – si legge – ipotizzò che si fosse lui dietro il divorzio di Romina con Al Bano. Elkann ha parlato di una ‘grande amicizia’ con la sublime interprete del Ballo del qua qua – ironizza Dago -, salvo poi aggiungere: ‘Quanto accade nella mia vita privata sono fatti miei'”.

A corredo di queste velenose righe Dago aggiunge altro: un vecchio pezzo datato 1999 dal sito musicale Rockol.it: “Sul sito Italy global nation (www.adnkronos.com) un servizio con foto, illustrerebbe come alla Power sarebbe vicino Alain Elkann, ex marito di Margherita Agnelli e padre di Jaki”. Non una prova, ma chi lo sa.