Un altro fiocco azzurro: il vip di nuovo papà. Il nuovo arrivato in famiglia è venuto al mondo il 25 febbraio 2022 presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, grazie all’equipe dei professori Fabrizio Cerusico e Luca Cipriano, come riporta il sito Leggo.

Il piccolo, come mostra anche la neo mamma bis sul suo profilo Instagram si chiama Kaiden ed è il secondo figlio del giocatore del terzino olandese della Roma Rick Kardsdorp e Astrid Lentini. A dare la lieta notizia sui suoi canali social anche la società giallorossa: “Benvenuto Kaiden! Tanti auguri a Rick Karsdorp e sua moglie Astrid”, si legge nel tweet della As Roma.

Fiocco celeste: il calciatore di nuovo papà

Il neo papà bis ha da poco spento 27 candeline. L’11 febbraio scorso Rick Karsdorp è stato festeggiato sui social da amici e compagni di squadra. Tra i primi a inviare gli auguri al terzino olandese Nicolò Zaniolo, che ha postato su Instagram uno scatto che li immortala uno accanto all’altro in allenamento: “Happy birthday big bro!”, il commento all’immagine.





Anche Tammy Abraham sui social ha riproposto una loro immagine in allenamento. Ora tutti i messaggi sono per il nuovo arrivato, il piccolo Kaiden, e ovviamente anche per mamma Astrid che pochi giorni prima del parto aveva condiviso l’immagine del primogenito che si apprestava a diventare un fratello maggiore.

Benvenuto Kaiden! 👶



❤️ Tanti auguri a @RKarsdorp2 e a sua moglie Astrid#ASRoma February 25, 2022

Nei giorni scorsi un’altra nascita “vip”, anche se dal mondo della tv e non del calcio. L’ex Temptation Island Lara Zorzetto ha dato il benvenuto alla sua seconda figlia, Anastasia Priscilla. Anche lei ha condiviso la lieta notizia su Instagram con un video tenerissimo. Ad agosto 2020, l’influencer e il suo compagno Mattia erano diventati genitori per la prima volta del piccolo Leonardo.