Sorpresa a bordo. La vip più ricca e famosa beccata su un volo economy a Napoli: e i passeggeri impazziscono. La regina tra le celebrità in mezzo alla gente comune. La sua presenza non poteva passare inosservata agli altri viaggiatori, tutti entusiasti di condividere il viaggio con la superstar. E tutti a immortalarla con il cellulare. Le foto scattate da chi era sul volo hanno fatto il giro del mondo.

La vip aveva prenotato per sé un’intera fila. Un posto per lei vicino al finestrino, un altro per la sua inseparabile borsa e un posto per la guardia del corpo. La sua presenza ha ovviamente suscitato molto stupore. Stiamo parlando di uno dei personaggi del jet set più popolari e quindi anche più facoltosi.

Vip a bordo, la più famosa e ricca delle celebrità in volo economy

Jennifer Lopez, la regina del pop, ha trascorso alcuni giorni di vacanza da sola in Italia, per la precisione in Costiera Amalfitana. Lei, però, ha voluto stupire tutti, scegliendo per i suoi spostamenti non un volo privato come potrebbero immaginare tutti, ma un aereo di linea. Proprio come tante altre persone comuni che in questi giorni si spostano per andare in vacanza.

Gli scatti che la vedono seduta su un volo economy Napoli-Parigi hanno fatto il giro del mondo in pochi istanti, destando molta curiosità. Chi era sul volo ha raccontato che la star è apparsa a proprio agio e per niente infastidita di condividere il suo viaggio con tante altre persone.

Jennifer López causa sorpresa al ser captada viajando en un vuelo comercial de Italia a Francia https://t.co/eOmqX8Povq pic.twitter.com/ItETB2v9bw — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) June 26, 2024

(188 PHOTOS) Jennifer Lopez on a boat in Italy – June 20, 2024

📸https://t.co/SkqAH6oDCX pic.twitter.com/2U4vAeHLyV — JLo Gallery (@jlogallery) June 22, 2024

I giornali di gossip si sono soffermati su un altro dettaglio non di poco conto: Lopez viaggiava da sola, senza il marito Ben Affleck, con il quale la storia sarebbe ormai giunta al termine. Queste immagini ne sarebbero quindi la riprova. Non è escluso che la scelta di volare in economy sia stata un tentativo di depistare i paparazzi.

Jennifer Lopez ha già concluso le sue vacanze, a quanto sembra. Le immagini infatti si riferiscono a un volo da Napoli a Parigi, dove la cantante e attrice statunitense è attesa per alcuni appuntamenti legati alla moda.