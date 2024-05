Sono giorni che Giulia De Lellis è al centro del gossip ma questa volta “la notizia” riguarda Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Si parla dell’influencer per via della sua relazione con Giano, il fratello di Diana Del Bufalo. Finita la relazione con Carlo Gussalli Beretta, si è iniziato a mormorare di questa presunta nuova coppia. Nonostante siano stati anche paparazzati insieme mentre uscivano dal supermercato con outfit molto originali né l’antropologo né l’influencer avevano mai confermato in modo chiaro la loro frequentazione.

Ma ora, tra le nuove storie Instagram, il fratello dell’attrice Diana Del Bufalo ha confermato il flirt con l’ex volto di Uomini e Donne e del GF Vip: ha pubblicato una foto di lei che, sorridente e con gli occhiali da sole, si lascia immortalare per le vie di Milano. Ha allegato l’emoticon di una fragolina e tutti a pensare che sia un tenero soprannome riservato a Giulia De Lellis.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, “sta succedendo davvero”

Ma ora, si diceva in apertura, la notizia sulla coppia nata al GF Vip proprio ai tempi della partecipazione di Giulia De Lellis: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sappiamo già che il countdown del matrimonio è iniziato: mancano meno di due mesi al 30 giugno, giorno in cui la sorella di Belen Rodriguez e il figlio dell’ex ciclista saranno pronti a pronunciare il fatidico Sì.

Dopo 7 anni di fidanzamento la coppia è pronta a fare il grande passo. La cerimonia si terrà nella campagna toscana e ci saranno 200 invitati. E rra le tante persone che hanno ricevuto l’invito di partecipazione al matrimonio c’è appunto anche Giulia De Lellis, amica della coppia tant’è che proprio l’anno scorso hanno trascorso qualche giorno di relax insieme a Ibiza.

Così l’influencer ha pubblicato la foto nelle sue Instagram stories che mostra l’invito di partecipazione che ha ricevuto dalla coppia. Il biglietto è molto elegante e raffinato e presenta solo le iniziali dei nomi degli sposi: “Tornare in office e trovare questo. Ah, ok quindi ci siamo davvero”, ha scritto nella Storia. Sì, ora ci siamo quasi per davvero.