Così Maria De Filippi aveva congedato Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne: “Spero di non rivedervi più”. E in effetti l’ex dama e l’ex cavaliere non si sono più visti in studio da quando, mesi fa, hanno deciso di darsi un’altra possibilità e quindi lasciare insieme la trasmissione per iniziare una relazione. Le voci di crisi, di rottura e persino di tradimenti non sono mai mancate in tutto questo tempo, anzi. Ma a distanza di mesi da quel momento la coppia sembra ancora solida.

Più solida che mai, a dirla tutta, e dunque non sembrano esserci le basi per un ritorno, che sarebbe l’ennesimo per entrambi, a Uomini e Donne dopo la pausa estiva. E da smentire è anche il rumor di una loro partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island. Le coppie sono già state presentate e soprattutto sono tutte sconosciute al grande pubblico, non ci sono personaggi noti.

Leggi anche: “Con Riccardo Guarnieri”. Ida Platano, è choc. E un sogno a occhi aperti per il pubblico Uomini e Donne





Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, sorpresa in vacanza

Cosa succede, allora, tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Procede a gonfie vele la storia d’amore tra i due ex Uomini e Donne al punto che sono andati in vacanza in 3, con il figlio di lei. In questi giorni infatti il cavaliere ha raggiunto la compagna e il figlio alle Baleari. Al momento si trovano a Formentera e lì stanno trascorrendo una vacanza in famiglia tra partite a carte, pranzi e relax in spiaggia.

E dire che vedere Roberta Di Padua partire da sola con il ragazzino aveva subito scatenato le malelingue e invece, solo pochi giorni dopo, è arrivato anche Alessandro Vicinanza. In un recente video che la protagonista del trono over ha caricato sulle sue storie poche ore fa, ad esempio, si vede il piccolo giocare a carte con il cavaliere.

Ed è un buon segno ma anche una notizia perché nelle interviste che lei ha rilasciato dopo l’uscita dal cast di Uomini e Donne, aveva detto di voler aspettare prima di far conoscere il figlio al nuovo fidanzato e che tutto sarebbe avvenuto solo quando avrebbe avuto certezze sulla stabilità della relazione. Ora, evidentemente, quelle certezze sono arrivate.