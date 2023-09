Fedez ricoverato in ospedale per un’operazione d’urgenza? Questa l’indiscrezione che corre sui social in queste ore, da quando Chiara Ferragni ha pubblicato il post che ha allarmato i suoi fan. Su Instagram, l’imprenditrice ha postato la foto di due mani che si stringono (quella sua e quella dell’amica Chiara Biasi) e la scritta “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”. Poi la foto a casa a Milano stretta ai bambini con un cuore e un emoticon.

Poco dopo il co-conduttore di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, che durante una live su Twitch si è rivolto agli ascoltatori e ha chiesto loro di mandare un abbraccio a Fedez. “E non dico altro”, ha aggiunto il dj, scatenando la preoccupazione dei fan. Ora sembra che Fedez sia stato ricoverato e operato d’urgenza.

Fedez, indiscrezioni sul ricovero in ospedale: “Perché lo hanno operato”

Tra gli indizi social e notizie che si rincorrono da ore sui social c’è anche quello di Deianira Marzano. L’influencer napoletana ed esperta di gossip ha ricevuto alcune indiscrezioni sulla salute del rapper. Come scrive La7 “L’influencer Deianira Marzano ha diffuso un messaggio privato in cui un utente anonimo le ha fatto delle rivelazioni: ‘Fedez è stato operato per ulcere gastriche”.

Sul sito dell’emittente televisiva si legge ancora: “Continua scrivendo: ‘L’hanno operato d’urgenza per varie emorragie però tutto ok al momento’. L’utente ha espressamente chiesto di oscurare il suo nome”. Molti utenti social si sono infuriati per queste indiscrezioni, soprattutto per quella che cita una fonte dell’ospedale Sacco di Milano.

Ovviamente è pioggia sui social da parte dei follower di Fedez. Nel primo pomeriggio il Corriere della Sera aveva scritto che “il rapper sarebbe stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti”. L’Adnkronos salute ha contattato L’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e dalla struttura ospedaliera non ha confermato ma neanche smentito la presenza di Fedez.