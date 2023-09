Ansia e preoccupazione tra i fan di Chiara Ferragni e Fedez, dopo che lei ha fatto un annuncio improvviso e quindi inaspettato. Si trovava in Francia per prendere parte alla Parigi Fashion Week, quando ha cambiato repentinamente i suoi progetti ed è tornata subito in Italia e nella città di Milano dove vive a causa di un’emergenza. Insieme a lei, a bordo dell’aereo, c’era a sostenerla anche la sua grandissima amica Chiara Biasi.

Chiara Ferragni ha tra l’altro postato su Instagram la foto delle sue mani e quelle della Biasi, scrivendo come didascalia un messaggio allarmante. Tutti hanno subito pensato a Fedez, anche perché successivamente è pure arrivata una frase criptica da parte di un amico del rapper, che ha alzato ancora di più la tensione. Ma andiamo a vedere insieme cosa ha scritto esattamente l’imprenditrice digitale e cosa sarebbe accaduto.

Chiara Ferragni, allarme per un’emergenza: tutti pensano a Fedez

Chiara Ferragni ha infatti scritto, senza però fare riferimento in alcun modo al marito Fedez: “Alla migliore amica che salta sul primo aereo con te, quando hai un’emergenza“. La donna ha poi postato anche delle immagini in compagnia dei figli Leone e Vittoria, ma lui non è mai comparso. Poi si è scoperto che l’amico dei Ferragnez, Davide Marra conosciuto come Mr. Marra nel podcast Muschio Selvaggio con l’artista lombardo, ha affermato qualcosa che ha preoccupato maggiormente.

Fedez è tra l’altro letteralmente scomparso dai social, quindi non scrive nulla da giorni. Mr. Marra ha detto: “Mandiamo un abbraccio a Federico in chat“. Però non sono stati rivelati altri particolari, ma tutti temono che sia successo qualcosa proprio a lui e per questo motivo Chiara è tornata a Milano frettolosamente. Sui social network e non solo sta emergendo una possibilità, che ovviamente tutti sperano che non sia vera.

Cooooosaaaa ma dove è uscita la notizia??spero tutto bene per lui #ferragnez #fedez https://t.co/ru2e7cJDFG — Lascassapalle (@lascassapalle) September 29, 2023

Si sta paventando l’ipotesi che lui sia stato sottoposto ad un intervento d’urgenza, ma chiaramente sono supposizioni frutto della preoccupazione di amici e fan. Al momento non ci sono conferme e sicuramente le prossime ore saranno più chiarificatrici.