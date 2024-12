“Non mi risponde da due anni”. Addio di Malena, parla Rocco Siffredi e racconta qualcosa di davvero molto preoccupante riguardo l’attrice pugliese. Negli ultimi tempi, l’attrice Malena ha rilasciato dichiarazioni significative riguardanti la sua collaborazione con Rocco Siffredi, figura di spicco nel settore dell’intrattenimento per adulti. Malena ha espresso gratitudine verso Siffredi, riconoscendo il ruolo cruciale che ha avuto nel lancio della sua carriera.

Nonostante le abbia voluto lasciare questo mondo, la stessa aveva in passato sottolineato come la loro collaborazione sia stata caratterizzata da rispetto reciproco e professionalità, elementi fondamentali per il successo nel settore. In un’intervista, Malena ha dichiarato: “Con Rocco Siffredi ho provato piacere fisico”, evidenziando la chimica presente durante le loro performance. Ha inoltre menzionato che Siffredi apprezza la sua disponibilità a partecipare a scene impegnative, affermando: “Lui dice che la cosa bella di me è che non dico mai di no a una scena troppo spinta”.





“Non mi risponde da due anni”. Addio di Malena, parla Rocco

Tuttavia, Malena ha anche affrontato critiche e polemiche legate alla sua scelta di intraprendere una carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti, specialmente considerando il suo precedente coinvolgimento in politica come delegata del Partito Democratico. Ma in una recente intervista proprio Rocco Siffredi ha raccontato qualcosa di davvero molto triste riguardo il suo addio al cinema per adulti: “Magari ha creato questa sorta di hype, ma per noi è tutto pienamente normale”, ha affermato.

Secondo Rocco, dietro al suo addio potrebbe esserci anche altro e riguarderebbe la sua salute: “Sta talmente male che mi ignora e non risponde più al telefono da due anni… È come se volesse tagliare il cordone ombelicale per sempre con questo mondo qua”. Ma Rocco ha anche un’altra idea e il suo addio potrebbe essere anche collegata alla perdita del cugino del regista, Gabriele, a cui l’attrice era molto legata.

Dice: “Era il suo miglior amico e da quel da quel momento è cambiata“, raccontando che quella morte le avrebbe fatto perdere la stabilità necessaria per vivere in un mondo come questo. Nonostante le controversie, Malena continua a difendere le sue scelte professionali, sottolineando l’importanza della libertà sessuale e dell’autodeterminazione. La donna cambierà idea? Si spera solo che stia bene, questo è l’importante.

