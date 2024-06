Paola Caruso, le ultime foto preoccupano i fan. Come molti sanno l’ex Bonas di “Avanti un altro” sta affrontando la difficile situazione del figlio Michele. Il piccolo, che oggi ha 5 anni nei mesi scorsi è stato operato nella speranza che potesse tornare a camminare senza il tutore. L’anno scorso, infatti, una puntura alla quale è stato sottoposto in Egitto gli ha danneggiato il nervo sciatico costringendolo a usare un supporto per camminare.

“Non è un caso isolato il mio – ha fatto sapere poco tempo fa Paola Caruso – è successo anche ad altre persone. Non succedeva in Italia da lameno 20 anni. Ora voglio aiutare a prevenire situazioni del genere. Mio figlio ora si deve operare ed è la sola possibilità: lo farà in Italia. È la notizia più bella, è la mia sola speranza”. Ora, però, alcune immagini hanno generato apprensione sulle sue condizioni di salute.

Paola Caruso magrissima preoccupa i fan: “Attenta, sembri anoressica”

Recentemente Paola Caruso ha annunciato di aver ricevuto l’anello di fidanzamento. Il suo compagno, secondo alcuni rumors, sarebbe Francesco Zaffagnini, un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo e molto discreto. Tuttavia dopo la bella notizia è arrivata un po’ di preoccupazione da parte dei fan.

Nelle ultime foto condivise su Instagram Paola Caruso appare davvero molto magra, tanto che qualcuno commenta: “Troppo magra, sembri anoressica. Attenta“. Effettivamente la bella showgirl appare molto dimagrita rispetto solo a poche settimane fa. Di sicuro gli ultimi mesi sono stati molto difficili per lei. Fortunatamente adesso Michele sta meglio ed è anche tornato giocare a calcio, ma l’apprensione potrebbe aver giocato un ruolo sul fisico di Paola.

In tanti le hanno scritto: “Tesoro per favore mangia bene e sano ..sei diventata troppo magra 😢 eri molto più bella prima❤️” e “Sei stupenda ma non stare così tanto a dieta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. E lei ha risposto: “Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono. Sono dimagrita sì è vero, sia per scelta sia perché il dolore ti cambia. Questa è la cruda verità. Ti logora l’anima e il corpo è lo specchio dell’anima”.

