In un’intervista intensa e priva di censure concessa a Claudio Sabelli Fioretti per Repubblica, Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte e Venezia, si lascia andare a confessioni che spaziano dalla vita privata alle sue idee politiche. Con il suo stile diretto e controcorrente, il principe traccia un ritratto personale che non teme di affrontare tematiche delicate e controversie.

Senza esitazioni, Emanuele Filiberto ha condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale, inclusi i momenti difficili vissuti nel suo matrimonio. Ammette apertamente gli “alti e bassi”, e confessa di aver affrontato episodi di infedeltà, senza però approfondire ulteriormente. Tra gli aneddoti più sorprendenti, ha raccontato un episodio turbolento legato a una sua ex fidanzata, Natasha: “Mi tirò una bottiglia di whisky. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa”. Un ricordo che riflette momenti intensi e tesi della sua gioventù.

Il principe non si è limitato a parlare delle sue relazioni, ma ha anche rivelato dettagli della sua adolescenza. Tra le confessioni, il racconto del suo primo rapporto sessuale: “Avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta”.

Con il suo tono diretto e privo di vergogna, il principe affronta anche un classico tabù italiano, dichiarando di non usare il bidet: “Ho sempre vissuto senza. È una roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente”, ha aggiunto con una provocazione che ha immediatamente suscitato dibattito.

Dal personale al politico, Emanuele Filiberto ha parlato anche delle sue opinioni riguardo l’attuale panorama governativo italiano. Il principe ha espresso apprezzamento per il governo in carica, lodandone la stabilità: “Incontrerei volentieri Giorgia Meloni. Mi piace e auguro lunga vita a questo governo, sta dando stabilità al nostro paese”. Non è la prima volta che Emanuele Filiberto si espone politicamente. Ha ricordato il suo debutto alle urne, votando per sé stesso, per poi sostenere a lungo Silvio Berlusconi. Le sue parole sulla Meloni sono un’ulteriore testimonianza del suo orientamento verso una politica di destra moderata e conservatrice.

Le rivelazioni di Emanuele Filiberto di Savoia hanno sollevato reazioni e discussioni, spaziando dal gossip sulle sue relazioni alla serietà delle sue opinioni politiche. Con la sua capacità di mescolare leggerezza e profondità, il principe continua a mantenere viva l’attenzione su di sé, dimostrando ancora una volta di essere una figura fuori dagli schemi, pronta a dividere e affascinare il pubblico.