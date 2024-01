Clamorosa rivelazione di una donna famosa, la quale ha confessato che non ha fatto la doccia per ben sei settimane. E ha spiegato cosa le è successo, infatti ha riportato la reazione delle persone che ha avuto intorno e c’è stata un’enorme sorpresa. Come ricordato dal sito Leggo, in tanti prediligono ad esempio la tendenza del ‘noo poo’, ovvero non fare lo shampoo o comunque ridurlo al minimo sindacale.

Questa donna è andata decisamente oltre, infatti non ha proprio fatto la doccia per sei settimane non lavandosi alcuna parte del suo corpo, quindi non solamente i capelli. L’annuncio è stato fatto sul social network Instagram attraverso un video. Poi ha comunque interrotto questa sorta di record, ma ha specificato che la sua decisione non ha prodotto gli esiti negativi che si potevano immaginare.

Donna non ha fatto la doccia per sei settimane: “Cosa mi hanno detto”

Quasi per caso questa donna non ha fatto la doccia, per poi arrivare ad un arco di tempo addirittura di sei settimane. Lei si trovava nel suo camper quando lo scaldabagno si è rotto. Poi ha deciso di proseguire questa sua tendenza a non lavarsi per parecchio, anche se poi successivamente l’ha fatta. Ma ha anche rivelato di avere dei metodi alternativi per evitare cattive sorprese igieniche.

Lei, definita nomade digitale, si chiama Jessy Muller e ha pubblicato un filmato in cui ha spiegato la sua scelta: “Mi mantengo pulita utilizzando metodi alternativi e di tanto in tanto mi concedo il lusso di fare una doccia calda, lunga e adeguata. Finora, nessuno mi ha detto che puzzo“. Dunque, non avrebbe mai emanato cattivi odori anche se il web non è stato tutto concorde.

C’è chi ha manifestato stupore per questa decisione di Jessy Muller, ritenendola inadeguata. Altri invece hanno condiviso, riferendo che non lavarsi in maniera così frequente permetterebbe di avere una pelle migliore.