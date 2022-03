Da tempo, per sua scelta, è lontana dal mondo dello spettacolo e dal clamore dei media ma resta una star. Senza contare che è stata una delle attrici più richieste al mondo e con compensi stellari. Otto anni fa – sì, sono già passati otto anni – ha deciso di stravolgere la sua vita e abbandonare le luci dei riflettori e Hollywood.

L’ultima apparizione nel dicembre del 2014, con il musical “Annie – La felicità è contagiosa”, poi sparita. Letteralmente. “Ero arrivata al punto in cui mi dicevo: ‘Non so più chi sono davvero’. Non è facile ammettere qualcosa del genere a sé stessi. Ho sentito il bisogno di ritrovare i pezzi del puzzle”, spiegava Cameron Diaz, che ha sposato a inizio 2015 Benji Madden.

Cameron Diaz: “Non mi lavo mai il viso”

Una sorpresa quando Cameron Diaz ha annunciato di essere diventata mamma. Approfittando di un post per fare gli auguri ai follower di un buon 2020, l’attrice ha svelato la nascita di Raddix Madden, che “ha catturato immediatamente i nostri cuori e completato la nostra famiglia”, si legge nel post firmato da entrambi. Poi hanno sottolineato che “non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli”.





Su Instagram Cameron Diaz, 49 anni, è comunque attiva e dalle foto più recenti è chiaro a tutti che è sempre uno schianto. Ma parlando nel podcast ‘Rule Breakers’ ha fatto sapere di aver cambiato anche tutte le sue abitudini e di non curarsi affatto dell’estetica del suo corpo, addirittura non lavandosi mai il viso. “Sono selvaggia, sono come un animale selvatico, una bestia”, le sue parole.

E quando le è stato chiesto se abbia una beauty routine, Cameron Diaz ha risposto che non gliele “importa nulla, è davvero l’ultima cosa che penso nella mia giornata, non mi importa di come appaio. Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche mai la faccia”. “In questo momento non faccio alcuno sforzo in quel senso – ha aggiunto sempre a proposito di prodotti di bellezza – Mi interessa solamente essere forte. Questo è importante. Sento che i 50 anni sono diversi dai 40”.