La mamma di Fedez contro i giornalisti. Vi avevamo parlato qualche tempo fa della famosa villa acquistata dal rapper e dall’allora moglie Chiara Ferragni che i due avevano messo in vendita. Parliamo di Villa Matilda, 400 metri quadrati di casa, 1000 di giardino, incluse darsena e piscina riscaldata. Questo splendore si trova a Pognana Lario, paesino di appena 600 anime nella Comunità Montana Triangolo Lariano.

Ebbene fino a poco tempo fa sembrava che i due famosi proprietari non riuscissero a vendere la villa. E non solo per il prezzo, acquistata a 5 milioni di euro pare ne abbiano chiesti 10. Sembra che per raggiungere la villa bisogna salire 400 scalini, non proprio una comodità. Ma poche ore fa è arrivata l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia e subito dopo è scoppiato il caos, o caso, fate voi…

La mamma di Fedez contro i giornalisti: cosa ha detto

La villa sul lago di Como, dove Fedez e Chiara Ferragni sarebbero stati una manciata di volte, secondo Parpiglia sarebbe stata venduta a un ricco signore inglese. Il prezzo? 10 milioni di euro. Naturalmente la notizia della vendita, data su RTL102.5, è stata ripresa da molti siti e quotidiani. Poi, però, è intervenuta la mamma di Fedez.

La signora Annamaria Berrinzaghi, madre nonché manager ufficiale degli affari di Fedez, ha condiviso sui social la notizia della vendita della villa per 10 milioni di euro con un commento al vetriolo: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

A questo punto non è chiaro cosa riguardi questa sorta di smentita. Forse la villa non è stata venduta? O magari la donna si riferisce al prezzo che non sarebbe di 10 milioni di euro? Difficile dirlo al momento. Il mistero di Villa Matilda, dunque, prosegue.

