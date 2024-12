Anche i ricchi piangono. Forse. Per Fedez quello in arrivo è il primo Natale senza i figli Leone e Vittoria. La separazione dalla moglie Chiara Ferragni dopo la bufera del pandoro-gate e altri guai, i problemi di salute mentale, l’arresto del suo bodyguard, insomma si sta chiudendo un annus horribilis per il rapper. Ad aumentare le difficoltà anche la distanza dagli amati figli.

Fedez, così, ha deciso di trascorrere delle vacanze natalizie extra-lusso, giusto per consolarsi. Fa strano, però, che abbia deciso di andare tanto lontano. I figli, come detto, non ci sono. Sono in montagna, sulle Alipi, con la mamma Chiara, nonna Marina Di Guardo e le zie Francesca e Valentina. E il rapper è ‘scappato’ insieme al suo nuovo amico Riccardo Volpato, destinazione St Barth, Antille francesi.

Fedez sull’isola tra lusso, massaggi e relax

Fedez ha scelto un restort extra lusso per le sue vacanze natalizie. Stiamo parlando di una struttura di proprietà di LVMH (gruppo di beni di lusso che possiede Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Tiffany & Co. e altri importanti marchi) in cui gli ospiti hanno a disposizione ogni tipo di comfort e panorami mozzafiato. Lusso e relax, cosa volere di meglio?

Fedez e l’amico trascorreranno le vacanze a “Villa de France”, una villa privata da 650 mq dove possono alloggiare fino a 10 persone. Tra i comfort c’è una immensa piscina a sfioro e un accesso esclusivo a Flamands Beach. Non manca poi, la sala fitness, una spa privata e anche un maggiordomo personale disponibile 24 ore su 24.

Certo non si tratta di qualcosa alla portata di tutti. I prezzi sono ovviamente da capogiro, ma per fine dicembre non sperateci, è già tutto prenotato. Se ne riparlerà a gennaio. Costo?Beh, con 27mila e 770 euro a notte ve la potete cavare. Prenotazione minima di tre giorni.

