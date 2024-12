Da giorni non si fa che discutere della presenza di Fedez a Sarà Sanremo, dove era andato ospite insieme agli altri big per presentare il titolo della sua canzone. Subito è apparso disorientato con gesti e parole che sembravano essere al rallentatore, tanto da far temere possibili problemi di salute. Poi lui stesso nelle scorse ore ha rotto il silenzio, ma adesso sta emergenzo una verità più pesante.

Infatti, Fedez ha smentito innanzitutto così la notizia su problematiche di salute: “Non so perché tutti mi pensassero così triste. Ma stavo bene. Non prendo farmaci e da cinque mesi non ho emorragie. Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

Leggi anche: “Vi dico cosa mi è successo”. Fedez rompe il silenzio dopo i problemi sul palco di Sarà Sanremo





Fedez e i problemi di salute, emerge una clamorosa verità

Ma adesso il giornalista Gabriele Parpiglia ha rotto il silenzio sui social, riferendo di una presunta verità agghiacciante su quanto successo prima e dopo l’esperienza a Sarà Sanremo. La salute non c’entrerebbe affatto: “Apparizione che ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e il giorno dopo ci ha pensato direttamente lui stesso a stoppare le preoccupazioni tramite una diretta Instagram: ‘Ehi, ma era tutto ok’. Tant’è che la sera prima, durante la festa della sua agenzia, aveva fatto serata in discoteca anche con la sua fidanzata”.

Stando al giornalista Parpiglia, “è necessario soffermarsi su una frase: ‘Ho avuto cose mie relazionali’, perché sono state proprio queste cose relazionali che hanno scatenato ancora una volta il caos nella vita di Federico. Questa notizia, per noi addetti ai lavori, è quasi di dominio pubblico… Insomma, la conosciamo tutti, ma nessuno ha il coraggio di scriverla, quasi fosse un segreto della Procura. E non ne capisco il motivo… Mi attengo ai fatti: con quella frase Fedez svelava un qualcosa di grave successo con la sua storica assistente Eleonora. I due hanno avuto un brusco litigio prima e dopo la presentazione sul palco di Fedez con Conti”.

Poi l’altro dettaglio clamoroso: “Un litigio finito malissimo perché al ritorno verso Milano Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via. Tutto questo dopo un lungo litigio furioso. Ci limitiamo – ha aggiunto Parpiglia – a dare la notizia senza giudizi, senza aggiungere alcun commento. C’è da dire che la ragazza più volte si è allontanata dal rapper, ma lui poi ha chiesto scusa e lei è tornata per l’ennesima volta a lavorare per lui. Questa volta come andrà a finire? E quale sarà stato il motivo per una reazione così brusca e brutta, in un periodo in cui si parla di sicurezza e protezione per le donne?”.