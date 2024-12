Con una diretta Instagram, Fedez ha deciso di rispondere ai commenti e alle speculazioni che hanno seguito la sua partecipazione a Sarà Sanremo, lo scorso mercoledì. Sul palco accanto a Carlo Conti per annunciare il titolo della canzone con cui gareggerà a Sanremo 2025, il rapper è apparso confuso e con il viso spento, suscitando preoccupazioni tra i fan.

Fedez ha immediatamente chiarito che non c’è alcun problema di salute grave, rassicurando i suoi follower: “Non ho emorragie interne da un po’, sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo”. Con queste parole, il rapper ha scherzato sulle sue condizioni di salute e ha voluto tranquillizzare il pubblico.

“Vi dico cosa mi è successo”. Fedez rompe il silenzio dopo i problemi sul palco di Sarà Sanremo

Rispondendo alle interpretazioni che lo vedevano triste o confuso durante l’evento, ha detto: “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste”. Fedez ha sottolineato che il suo stato d’animo non era legato alla musica, ma piuttosto a questioni personali: “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

Uno dei momenti più significativi della diretta è stato quando un fan ha chiesto a Fedez se stia ancora facendo uso di psicofarmaci per combattere la depressione. Il rapper ha risposto in modo diretto: “Ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono”.

Questo cambiamento segna un passo importante per Fedez, che ha deciso di affrontare le sue sfide personali senza il supporto di farmaci, sebbene riconosca la loro utilità per altre persone. “Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato”, ha aggiunto, spiegando che la percezione di chi lo ha visto in tv non coincide con come si sentiva realmente.

La partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera musicale. Con il titolo della sua canzone ancora da svelare, l’attesa per la sua esibizione al Festival di Sanremo 2025 cresce. Nel frattempo, il rapper continua a condividere con il pubblico il suo percorso personale, dimostrando trasparenza e determinazione nel superare le sfide della vita. Con il supporto dei fan e una chiara volontà di andare avanti, Fedez si prepara a tornare sotto i riflettori con la forza e l’energia che lo hanno sempre contraddistinto.