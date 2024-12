Il noto cantante e grande amante degli animali ha dovuto affrontare un doloroso addio: quello a Gemello, uno dei suoi amati chihuahua. Scanu ha condiviso il momento sui social, pubblicando un commovente messaggio d’addio accompagnato da una foto del suo fedele compagno.

“Ciao piccola peste, manchi e mancherai, ma un giorno ci rincontreremo e non ci lasceremo più”, ha scritto l’artista, mostrando tutto il suo affetto per il cagnolino scomparso. Scanu ha inoltre ringraziato l’agenzia funebre che ha organizzato l’ultimo saluto: “Grazie per il servizio e per la vostra umanità. Siete stati meravigliosamente speciali”.

“Addio, piccolo mio”. Il vip fa funerale e cremazione per il suo adorato cagnolino: quanto costa

Valerio Scanu ha scelto di affidarsi a una nota agenzia di pompe funebri specializzata per animali, organizzando un rito per onorare la memoria di Gemello. Il servizio, come descritto dallo stesso cantante, ha previsto la cremazione e la consegna delle ceneri in un’urna. Dopo l’ultimo saluto, Valerio ha condiviso una foto di alcune oche, accompagnandola con queste parole: “Dopo aver dato l’ultimo saluto a Gemello abbiamo fatto un po’ di pet therapy con queste simpatiche donzelle”.

Il servizio funebre per animali domestici, sempre più richiesto da chi desidera celebrare l’affetto per i propri amici a quattro zampe, include varie opzioni. La cremazione, con prezzi che variano tra i 250 e i 600 euro a seconda del peso dell’animale, è il servizio base. Chi desidera conservare le ceneri può scegliere di assistere all’intero processo e di ricevere l’urna entro tempi specifici.

Come riportato sul sito dell’agenzia, è possibile optare per la riconsegna delle ceneri in circa 21 giorni con un costo aggiuntivo di 300 euro o, per chi desidera tempi più rapidi, entro 7 giorni al costo di 700 euro. Tra i servizi più esclusivi c’è la “diamantificazione” delle ceneri, che permette di trasformarle in un diamante commemorativo, un processo il cui prezzo parte da 4 mila euro.

Valerio Scanu ha sempre dimostrato un grande amore per i suoi amici a quattro zampe, considerandoli parte integrante della sua famiglia. L’addio a Gemello rappresenta un momento doloroso, ma il cantante ha saputo trasformarlo in un’occasione per celebrare la vita del suo fedele compagno con dignità e amore. La scelta di condividere questo evento con i fan dimostra ancora una volta il forte legame che Scanu ha con il suo pubblico, non solo come artista, ma anche come persona.