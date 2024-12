Michelle Hunziker come non l’avevamo mai sentita. È un periodo d’oro per la showgirl e conduttrice, in forma più che mai. Dopo i successi professionali anche la vita familiare le sorride. Michelle si gode le tre figlie ed è anche diventata nonna con la nascita del piccolo Cesare, figlio di Aurora e del compagno Goffredo Cerza. Recentemente ha regalato ad Aurora un oggetto molto utile.

Niente lusso, ma un aspirapolvere che la figlia ha apprezzato tantissimo. Da poco vive nella nuova casa e uno strumento simile le fa molto comodo. Michelle, intanto, ha intrapreso una nuova attività avendo lanciato una linea di cosmetici e integratori naturali: “Ho realizzato il mio sogno che era un’idea di dieci e più anni fa” ha rivelato in un’intervista a Sette.

“Quando ci credi il treno passa – dice ancora Michelle Hunziker – Il mio era quello di riuscire a creare una community per prepararsi a vivere la vita a ogni età. Sentivo che era il mio give back. Non un brand, però, ma un life style perché lo star bene è un percorso a 360 gradi che dall’emotività passa anche agli ormoni, al fisico”.

Poi parla anche di amore: “È dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine, tutti bellissimi ormoni (in natura) che oltre e regalare euforia e felicità danno bellezza alla pelle”. La conduttrice, poi, sostiene che la prima forma d’amore è quella verso sé stessi. E parla dell’autoerotismo femminile, che è un vero e proprio tabù da abbattere: “Non esiste solo il piacere del cibo e se non si ha un partner dobbiamo saper gratificarci lo stesso“.

Michelle Hunziker ne è convinta: “Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto. È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne che troppo spesso prese dallo stress, della quotidianità, dalle angosce ci chiudiamo, ci blocchiamo. E non va bene. Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e la sessualità. Bisogna smetterla di vederla come una cosa ‘sconcia’, non lo è. Ne posso parlare serenamente perché un po’ di vita l’ho vissuta, sono una mamma e anche una nonna quindi vado ascoltata”.

