Michelle Hunziker ha sorpreso veramente tutti nelle scorse ore, facendo un gesto che coinvolge Eros Ramazzotti e che sta scombussolando veramente tutti. A riportare la notizia è stato il sito Ultimenotizieflash, ma basta andare sul profilo della conduttrice svizzera per rendersi conto di ciò che ha fatto. E in tanti adesso vogliono sapere ogni singolo dettaglio.

Infatti, in maniera inaspettata Michelle Hunziker ha rotto il silenzio su Eros Ramazzotti con un atteggiamento inusuale e con immagini che hanno emozionato migliaia e migliaia di persone. Ma andiamo a scoprire insieme cosa ha fatto la presentatrice televisiva e perché c’è già chi sta sognando ad occhi spalancati.

Michelle Hunziker, gesto inaspettato per Eros Ramazzotti

Alcuni fan di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono riusciti a rispolverare un video importantissimo dei due. E lei lo ha subito condiviso nella sua Instagram story e c’è chi si sta chiedendo se con questo suo comportamento la mamma di Aurora Ramazzotti voglia dirci qualcosa. Infatti, potrebbe esserci un motivo dietro questo gesto.

La pagina Instagram ‘Prima volta di’ ha postato il filmato del giorno del matrimonio di Michelle ed Eros, datato ormai 26 anni fa. Nella didascalia è stato scritto che “nel 1998 Ramazzotti e Hunziker si sposano. Il 24 aprile 1998 la coppia dice sì con una cerimonia religiosa nella chiesa di Santo Stefano, accanto al castello Orsini Odescalchi di Bracciano. Gli ospiti sono quasi cinquecento e tra i big figura anche Tina Turner, che durante la cerimonia canta un brano gospel. Eros è impeccabile in frac con in testa una tuba, Michelle è raggiante con in braccio la piccola Aurora di appena 18 mesi”.

Michelle ha commentato: “Oh mio Dio, ma dove avete trovato ‘sto video!!!!”. Lei è apparsa emozionata, dopo aver rivisto quelle immagini, e c’è chi pensa che tra lei ed Eros prima o poi possa esserci un ritorno di fiamma.