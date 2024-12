Aurora Ramazzotti e il regalo di mamma Michelle Hunziker. Non ha aspettato la mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre per scartare il dono. Stavolta il dono è stato super apprezzato e così Aurora potrà goderselo nella casa in cui vive con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare Augusto.

È la nuova casa che Aurora ha arredato tutto da sola. Il regalo ricevuto è sicuramente molto utile e ha generato nell’influencer tanto entusiasmo e un po’ di autoironia. Proprio pochi giorni fa il compagno Goffredo ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio al suo amore scegliendo un luogo speciale, la ruota panoramica di un luna park.

Altro che borsa firmata, il regalo di mamma Michelle fa impazzire Aurora

A riprendere la scena in cui Aurora Ramazzotti scarta il regalo è proprio la mamma Michelle Hunziker. Altro che borse firmate o abiti costosi, Aurora impazzisce di gioia quando si accorge che si tratta di un aspirapolvere! Sicuramente ora che ha una nuova casa da gestire si tratta di qualcosa di estremamente utile.

Nel video Michelle Hunziker commenta: “Quando l’entusiasmo per un’aspirapolvere ti fa capire che sei diventata grande” mentre la figlia Aurora mostra a tutti la sua gioia. La mamma di Cesare salta e ride, si prende in giro da sola, ma il regalo è stato davvero apprezzato: “Siamo invecchiate” aggiunge mentre la mamma la prende in giro.

Ma i regali non sono finiti. Aurora ha ricevuto, infatti, anche il “regalo” di suo figlio Cesare. Stiamo parlando del primo scarabocchio su un muro di casa, realizzato con una matita per le labbra. Auora ha trasformato quella macchia sul muro in un’opera d’arte: “Cesare A. Cerza Matita per labbra su muro”. Il loro nido d’amore sta prendendo forma.

