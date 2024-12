Grossa novità nella vita di Michelle Hunziker. O forse no. Ma la notizia merita un approfondimento. Come molti sanno la showgirl nata in Svizzera ha avuto diverse storie d’amore. Dopo la fine della relazione con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia Aurora, nel 2011 ha conosciuto Tomaso Trussardi e fino al 2022 i due sono stati una delle coppie più glamour d’Italia.

Con Tomaso sono arrivate Sole e Celeste. Tuttavia la relazione tra Michelle Hunziker e Trussardi è terminata un paio d’anni fa. Alla conduttrice sono stati poi accostati altri nomi, come quello del medico chirurgo Giovanni Angiolini e poi quello dell’osteopata Alessandro Carollo. Ma anche in questo caso le frequentazioni si sono interrotte. Ora, però, ci sono delle voci sulla vita sentimentale di Michelle…

Chi è la nuova fiamma di Michelle Hunziker e la sua reazione sui social

Proprio nelle ultime ore Libero ha fatto sapere che Michelle Hunziker avrebbe un nuovo fidanzato. Secondo questa indiscrezione, non confermata, si tratterebbe di un manager nel settore dell’alta moda. A farli conoscere, stando a queste voci, sarebbe stata Anna Tatangelo. Ma di chi stiamo parlando?

Ebbene la nuova fiamma di Michelle sarebbe Matteo Viezzer, originario di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e figlio di un noto medico ortopedico. Sul suo conto non si hanno molte notizie, si sa che è più giovane della conduttrice. I due sono stati già paparazzati insieme questa estate: beccati a cena in un locale di Bergamo in compagnia proprio di Anna Tatangelo con l’allora fidanzata Mattia Narducci.

Secondo Dagospia Michelle Hunziker e Matteo Viezzer si frequenterebbero già da diversi mesi. Ma, come detto, non ci sono conferme. Anzi, proprio la diretta interessata nelle ultime ore ha postato una foto in cui abbraccia un orso gigante, accompagnato dalla didascalia: “Buondì. Mi sono fidanzata, ho dormito con lui stanotte“. Un modo per scherzare su queste voci o magari per sviare l’attenzione? Ah, saperlo…

