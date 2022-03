“Benvenuta amore mio”. La vip italiana mamma per la prima volta. E svela lo strano nome

L’annuncio è arrivato sui social. “Qualcuno non ha proprio voluto aspettare… neanche il tempo di mettere piede in clinica e iniziare il primo tracciato che eravamo in sala parto. Almeno hai aspettato che fossimo in clinica, brava amore mio 🥲🙈! Così il 20.3.22 alle 21.30 come un fulmine siamo diventati mamma e papà, tutto questo non si può spiegare ma porta il tuo nome Ella Noa Nolfo 🌟! Questa prima notte è stata bravissima, non potevo desiderare bambina più bella ❤️… ora pensiamo a goderci gli attimi più intensi della nostra vita e rimetterci in forze”.



“Intanto grazie allo staff di @clinicavillaserena e a tutti voi per l’affetto che ci mostrate sempre… siete finalmente zii 🥰🚀”. Una gioia incontenibile che nel giro di poco ha fatto il pieno di like. Lei è la modella Nina Rima famosa come la ‘modella bionica’. Un nome che si è data dopo un brutto incidente che il 21 aprile 2017 le ha causato la perdita di un piede e di una parte della gamba sinistra che è stata amputata. Da allora usa una protesi per camminare.



A raccontare quello che è successo è stato Nina Rima. Nina ha scoperto di non avere più l’arto soltanto dopo l’intervento e la sua delusione è stata immensa, visto che aveva appena firmato un contratto come modella. Intervistata da Il Corriere della Sera ha raccontato: “Mi sono svegliata dopo l’operazione, ai piedi del letto ho trovato mia sorella, ci siamo guardate e siamo scoppiate a piangere.







“Le ho chiesto se fosse successo davvero quello che pensavo, mi ha fatto di sì con la testa. Ho capito tutto (…) Mi sono detta che non avrei mai potuto sfilare in quelle condizioni. Avevo appena iniziato a collaborare con un’agenzia di moda, dopo l’amputazione non mi hanno più voluta”, ha continuato Nina Rima.



“È stato allora che ho pensato alla mia infanzia, fatta di trucchi, accessori, vestiti per le bambole. Mi sono guardata allo specchio e mi è crollato il mondo addosso”. È in questo momento di disperazione, con una carriera nel mondo della moda finita ancora prima di cominciare, che è nata la seconda vita di Nina Rima.