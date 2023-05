Arrivano sviluppi su Nina Moric, dopo essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica nei giorni scorsi. Attraverso una Instagram story, ha fatto chiarezza su quali siano le sue attuali condizioni di salute e, anche se lei non ha confermato la natura del problema fisico, sta emergendo una notizia davvero preoccupante. Se venisse confermata, sarebbe davvero un brutto colpo per lei, la quale ha già confessato comunque di aver avuto delle conseguenze.

Nina Moric aveva rivelato sull’operazione solamente pochi giorni fa: “Anche nell’ora più buia della nostra vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore. A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie”. Ma andiamo a vedere adesso cosa ha fatto sapere in un filmato, che sarà sicuramente stato commentato da molti suoi fan in privato.

Nina Moric dopo l’operazione: come sta ora

Nina Moric ha esordito così nel video successivo all’operazione chirurgica, come rivelato sui social network: “Diciamo che non è stato un periodo facile, ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, operato e sono riusciti a salvarmi la vita“.

Poi la showgirl ha concluso così il suo messaggio rivolto ai follower: “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e andrà tutto benissimo. Detto questo, sto bene e mi dispiace. Non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”. Non si è soffermata sulle cause che l’hanno costretta a finire sotto i ferri, ma il sito Gossip.it ha scoperto che i medici che l’hanno operata sono un chirurgo plastico, un’esperta di chirurgia toracica e un senologo.

Il sito in questione ipotizza che possa essere stata colpita da un tumore al seno al primo stadio, ma non abbiamo conferme ufficiali. Non resta che aspettare i prossimi giorni per provare a sapere qualche altra informazione.