Nina Moric, tutti preoccupati dopo le foto in ospedale. Era da un po’, mesi ormai, che la modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona non si faceva vedere sui social così come in tv. Praticamente sparita dai radar. A ben pensarci l’ultima ospitata televisiva risale a novembre scorso, quando fu ospite di Francesca Fagnani a Belve. Su siti e giornali di gossip, sempre diverso tempo, fa il suo nome era comparso per via di voci insistenti circa la sua nuova vita sentimentale.

Si mormorava che dopo liti e accuse pesanti con l’ex e padre di suo figlio Carlos Maria, Nina Moric avesse ritrovato la felicità e l’amore in un nuovo compagno. Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell’arte. A farli incontrare sarebbe stata proprio la passione comune per la pittura e la fotografia, ma dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi di alcuni scatti della coppia, di lei non si è saputo più nulla.

Nina Moric ricoverata in ospedale

Sparita dalla scena pubblica, social network inclusi. Nelle ultime ore, però, è tornata. Tornata a mostrarsi ma un letto di ospedale. E i follower hanno iniziato ad allarmarsi dopo aver visto due Storie di Instagram che la ritraggono ricoverata. Nella prima si vede solo il suo braccio con la flebo, mentre nella seconda Nina è distesa nel letto con indosso un camice e la flebo inserita.

Le immagini fanno presupporre che Nina Moric si trovi ricoverata in una clinica per accertamenti medici o addirittura per un intervento, ma non c’è nessuna certezza al momento. In un’altra Storia la modella dice solo: “Anche nell’ora più buia della nostra vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”.

Poi, sotto la foto intera in cui si capisce che è ricoverata questa frase: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie”. Sembrerebbe una sorta di ringraziamento rivolto a chi si sta prendendo cura di lei ma della sua salute non specifica nulla. Nessuna spiegazione su ciò che le sta accadendo. È quindi mistero sulle sue attuali condizioni e la speranza è che dia presto nuove notizie.