Nina Moric ha un nuovo fidanzato: la notizia è di quelle sensazionali e i fan della donna sono al settimo cielo. Dopo tanta sofferenza, con le varie vicissitudini con Fabrizio Corona e il rapporto turbolento con suo figlio Carlos, lei è riuscita a mettersi alle spalle il periodo più buio e ha ritrovato il sorriso grazie ad un uomo. Sono stati paparazzati dal settimanale Chi e il suo entusiasmo è palpabile. Si è anche scoperto il nome di colui che le ha conquistato il cuore, che è apparso diverse volte in televisione.

Una vera e propria svolta per Nina Moric, infatti alcuni mesi fa e quindi prima che il nuovo fidanzato entrasse nella sua vita, aveva fatto delle confessioni decisamente tristi: “Non esco mai; va beh esco ogni 10 giorni per comprare heets (fumo le russet). Non attribuisco questo ad agorafobia, no. Non mi piace uscire, non mi piacciono le persone. La mia solitudine non è una condanna, ma la mia scelta. Sono più patetica di quello che ho potuto immaginare. Sono sola”. Ora invece non è più così.

Nina Moric, chi è il nuovo fidanzato

Dunque, i fotografi di Chi sono stati in grado di scattare delle immagini inequivocabili di Nina Moric e del nuovo fidanzato, che si trovavano insieme nella città di Milano ed esattamente in pieno centro, in via Montenapoleone. Sono entrati in varie attività commerciali per degustare qualcosa insieme e successivamente si sono recati nell’abitazione di un grande amico di lui. Andiamo a scoprire insieme chi è il suo partner e cosa fa nella vita. Ignoto invece il luogo in cui si sono visti per la prima volta.

Il settimanale Chi ha scoperto che la dolce metà di Nina Moric si chiama Daniele Radini Tedeschi ed è un critico d’arte molto importante. Era stato ospitato in più circostanze dalla conduttrice Caterina Balivo, quando presentava la trasmissione Vieni da me. Anche la showgirl originaria della Croazia ha una grande passione verso l’arte, visto che adora la pittura. Quindi, questo punto in comune potrebbe aver favorito ancora di più la nascita della liaison amorosa coi due che sembrano essere molto uniti.

Daniele Radini Tedeschi ha 36 anni, è originario di Roma ed è laureato in storia dell’arte all’università La Sapienza. Ha ricoperto incarichi molto importanti nella sua carriera. A Vieni da me è stato opinionista a partire dal settembre del 2019 ed è stato protagonista di una lite con Alba Parietti.