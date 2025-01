Gioia grande per l’ex miss Italia e il famoso calciatore. Già questa estate la notizia della prima gravidanza della modella aveva fatto il giro di social e web. Era stato in particolare il settimanale Nuovo Tv a pubblicare le foto del pancino, confermando che l’ex fidanzata di Alessio Falsone era davvero incinta.

La showgirl aveva avuto una relazione con Mattia Marciano. Poi si era vociferato di un flirt con Antonino Spinalbese, smentito dalla diretta interessata. Infine l’amore era sbocciato con l’attaccante di serie A. Prima lo scambio di alcuni messaggi, poi l’incontro a Milano. La relazione è diventata sempre più seria e adesso i due sono diventati genitori.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri genitori: sesso e nome del bebè

Carolina Stramare e Pietro Pellegri sono diventati genitori. Subito dopo il parto la 25enne miss Italia 2019 ha condiviso l’annuncio con un video su Instagram. La modella appare nel lettino d’ospedale con in braccio la sua primogenita, al suo fianco il neo papà e fidanzato, il calciatore ora in forze all’Empoli.

Nel video Pietro Pellegri si avvicina alla fidanzata e la bacia dolcemente. Carolina Stramare piange di gioia e nella didascalia rivela anche il nome della neonata: “Bianca, il nostro cuore scoppia di amore“. Naturalmente in pochissimo tempo il post è stato inondato dall’affetto e dai messaggi dei numerosi follower, molti dei quali vip.

In tantissimi si sono congratulati con la coppia, da Giulia Salemi a Sara Barbieri, e poi Cristina Chiabotto, Sonia Lorenzin, Nicolò Fagioli, e ancora Costanza Caracciolo, Rachele Risaliti e Virginia Stablum. Dunque Carolina e Pietro sono diventati mamma e papà. E pensare che la storia era iniziata in salita: “Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva – ha raccontato l’ex miss Italia – In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”.

“Col calciatore”. L’ex Miss Italia smentisce tutti e presenta il nuovo fidanzato con foto insieme