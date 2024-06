La voce circolava da settimane, ma ora è ufficiale: Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è incinta. Le foto pubblicate dal settimanale Nuovo Tv mostrano chiaramente il pancino della modella, confermando la gravidanza. Il papà è Pietro Pellegri, attaccante del Torino, con cui Carolina sta trascorrendo una romantica vacanza a Mykonos.

>>“Ma sei tu, vero…”. Già durante la prima puntata, le donne del pubblico impazzite. Chi è davvero il tentatore Carlo fuori da Temptation Island

Carolina, dopo la vittoria a Miss Italia, ha lavorato come co-conduttrice a “Scherzi a parte” e ha partecipato a “Pechino Express”. Nonostante fosse stata scelta per “L’Isola dei Famosi”, ha dovuto rinunciare per problemi familiari. In passato, Carolina è stata fidanzata con Alessio Falsone, concorrente dell’ultimo Grande Fratello noto per la storia con Anita Olivieri.





Carolina Stramare, l’ex miss Italia incinta del primo figlio

E ha avuto una breve relazione con Mattia Marciano. Recentemente, si vociferava di un flirt con Antonino Spinalbese, poi smentito dalla stessa Stramare. Con Pietro Pellegri, l’amore è sbocciato dopo alcuni messaggi insistenti del calciatore e un incontro a Milano. Ora, la coppia attende con gioia l’arrivo del loro primo figlio.

Nata a Genova nel 1999, Carolina ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2019, diventando una figura di rilievo nel mondo dello spettacolo. Dopo il concorso, ha lavorato come modella e co-conduttrice, dimostrando il suo talento e la sua versatilità.

Con questa nuova avventura della maternità, Carolina aggiunge un altro capitolo emozionante alla sua vita già ricca di successi. Nelle prossime settimane, ora che la notizia è venuta a galla e non l’ex miss non può più nascondersi, arriveranno altre novità.