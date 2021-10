Ornella Muti non ha certo bisogno di presentazioni, ma ormai nemmeno sua figlia, Naike Rivelli. Le due hanno da sempre un legame strettissimo e proprio nei giorni scorsi l’attrice oggi 66enne che su Instagram ha incantato tutti con shorts e tacchi altissimi, ospite nella trasmissione di Pierluigi Diaco, Ti sento, ha parlato del rapporto con la figlia definita “fragile”.

Naike Rivelli è la figlia maggiore di Ornella Muti: è nata col 10 ottobre 1974 a Monaco di Baviera, ma la sua nazionalità è italiana. Di suo padre non si sa nulla: sua madre non ha mai rivelato chi fosse. E come la famosa mamma anche lei è un’attrice e una modella. La sua carriera è iniziata molto presto, quando era solo una bambina, proprio accanto alla Muti. A 16 anni, ricostruisce il sito Di Lei, è stata scelta da Ettore Scola per recitare in Il viaggio di Capitan Fracassa e da allora ha preso parte a molti film. Ma il pubblico l’ha più volte vista anche in tv.

Ornella Muti e Naike Rivelli identiche nella nuova foto mamma e figlia

Nel 1999 Naike Rivelli era alla conduzione di Paperissima Sprint e nel 2015 ha fatto parlare di sé partecipando a Pechino Express in coppia col fratello, Andrea Fachinetti (ha anche una sorella, Carolina). Inoltre nel 2010 Naike Rivelli si è data anche alla musica con il singolo ‘I like men’. E poi c’è Instagram, dove si immortala spesso con l’amata mamma, da sempre al suo fianco per le sue scelte a volte controcorrente.





Come detto, Naike Rivelli è nata il 10 ottobre, dunque ha appena compiuto 47 anni, e in occasione del suo compleanno ha condiviso su Instagram una nuova foto con la mamma in cui salta subito all’occhio la loro straordinaria somiglianza. Proprio a Ornella Muti ha dedicato questo scatto, scrivendo semplicemente “Grazie mamma” nella didascalia.

Nella foto Ornella Muti e la festeggiata posano in quella che sembra una cucina e in primo piano si notano alcune decorazioni di Halloween. Naike Rivelli abbraccia la madre mentre entrambe sorridono raggianti alla telecamera e condividono un look molto simile, oltre ad avere gli occhiali. Sono mamma e figlia ma sembrano quasi gemelle. E infatti sotto sono moltissimi i commenti dei fan che oltre a congratularsi per la loro bellezza notano questa somiglianza che si fa sempre più evidente.