Noemi Bocchi colpita da un lutto. Avevamo lasciato l’attuale compagna di Francesco Totti a una serata mondana che, come spesso accade a questa coppia, ha subito dato il via ai pettegolezzi. Insieme ufficialmente da solo un anno, l’ex calciatore della Roma e l’ex flower designer si sono sempre fatti vedere poco in pubblico. Ma recentemente hanno partecipato alla prima del documentario intitolato “Adesso vinco io”, su Marcello Lippi.

Non è certo la prima volta che i due compaiono insieme a un evento, ma era da un po’ di tempo che non si facevano vedere in pubblico. Negli scorsi mesi, infatti, hanno viaggiato molto e in generale hanno sempre preferito vivere il loro amore lontano dai riflettori. Ma l’ex capitano della Roma non poteva mancare alla presentazione del docufilm “Adesso vinco io” e Noemi Bocchi lo ha accompagnato.

Leggi anche: “Ha detto che se ne va”. Chiara Ferragni e Fedez, decisione presa: l’ultima scoperta sulla crisi





Noemi Bocchi in lutto: “Morta insieme a te”

Il gossip che si è scatenato appena uscite le foto? I fan hanno notato un dettaglio importante vedendo il look scelto da Noemi Bocchi: la compagna di Totti è sembrata avere un pancino sospetto. Da qui le voci della dolce attesa, che però non hanno mai trovato conferme.

Sebbene entrambi siano già genitori, potrebbero desiderare di avere un figlio tutto loro e in realtà non è la prima volta che esce questa voce. Ma nelle ultime ore Noemi Bocchi si è ritrovata a condividere una brutta notizia. Ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, per esprimere il dolore che sta vivendo a seguito di un lutto.

“Morta anche io insieme a te”, ha scritto la mattina di giovedì 7 marzo 2024 la compagna di Francesco Totti, aggiungendo a corredo della frase un cuore nero. Nessun dettaglio in più ma secondo le informazioni che circolano in rete, il messaggio sarebbe per una sua amica scomparsa.