Abbiamo lasciato Federica Pellegrini con la medaglia d’argento al collo, dopo il secondo posto conquistato a Ballando con le Stelle. La campionessa di nuoto, 36 anni, è ora tornata in tv ma a Verissimo, dove ha parlato anche di aspetti privati. Della figlia, un anno da poco, e soprattutto del marito. Matilde è nata il 3 gennaio 2024: “Ci sono state fasi complicate, io ho avuto un parto molto difficile però poi, mano a mano che uscivamo da quel tunnel, lei è diventata sempre più tranquilla ed è stato bello vederla prendere i suoi tempi”.

Dopo aver ribadito a Silvia Toffanin che è stato “un anno incredibile”; Federica Pellegrini ha spiegato che a 9 mesi ha deciso di smettere di allattare la sua bimba perché “non lo ha più voluto”: “Devo dire che una bel caratterino, ma sappiamo già dove andare a parare, mio marito mi guarda…”. Certo, ci è voluta e ci vuole tanta pazienza ed è ovvio che oggi la sua priorità è Matilde.

Federica Pellegrini, la confessione sul marito Matteo Giunta

La Divina ha anche sottolineato che “diventare genitori non è una passeggiata” e che suo marito “si è rivelato un padre eccezionale”. Di Matteo Giunta Federica Pellegrini dice che è “molto presente e dolce, mi ha aiutato ed è innamorato perso più di sua figlia che di me. Adesso lei ha capito che può farci quello che vuole. Quindi anche con lei dovrò fare il sergente cattivo”.

Tra pochi mesi festeggeranno tre anni di matrimonio ma Federica Pellegrini confessa che stanno vivendo una fase complicata: “Questo periodo è molto difficile da gestire, perché noi cerchiamo di essere presenti ma lavoriamo tutti e due. Ci manchiamo in questo momento. La cosa che mi manca di più è lui perché non c’è tempo, anche trovare il tempo per una cena da soli, bisogna incastrare tante cose”.

“Noi abbiamo messo lei prima di tutto, per cui cerchiamo di toglierle meno tempo possibile e a volte ci rendiamo conto che anche solo un momento nostro… passano mesi”. Nell’ammetterlo la Pellegrini si emoziona poi conclude che “riusciamo una volta al mese ecco e questo ci manca, è l’unica pecca, ma è anche brutto da dire. Sicuramente però ci manca, ma recupereremo con gli interessi”.