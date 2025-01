Noemi Bocchi e la lettera alla donna misteriosa. Come molti sanno dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti ha ritrovato l’amore con la flower designer italiana. La relazione è ormai più che solida, anche se c’è stato un momento di difficoltà tra i due. Tutto è avvenuto quando si è parlato di un presunto tradimento da parte dell’ex calciatore della Roma con la giornalista Marialuisa Jacobelli.

Adesso la crisi sembra essere rientrata. Proprio nelle ultime ore Noemi Bocchi ha condiviso su una story Instagram una lunga lettera che qualche malizioso ritiene possa essere rivolta proprio a Ilary Blasi. Si tratta solo di una supposizione, ovviamente, nella lettera non ci sono riferimenti o nomi. Andiamo a vedere cosa ha scritto la compagna di Francesco Totti.

La lettera di Noemi Bocchi: cosa scrive e con chi ce l’ha

“Cara donna, Quella felicità che provi a gridare… non si chiama felicità ma TRISTEZZA!” scrive nelle prime righe Noemi Bocchi. “La felicità è un qualcosa che ti travolge… non ti lascia il tempo di pensare male… di parlare male… di dar fastidio ad altri”. Con chi ce l’ha Noemi Bocchi? Ovviamente in molti hanno subito pensato a Ilary Blasi, la quale proprio pochi giorni fa aveva parlato di Noemi.

A chi sognava il ritorno di fiamma con Totti aveva risposto: “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora“. Dunque un bel messaggio, di rispetto. Ma torniamo alla lettera di Noemi: “La felicità ti PRENDE e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono… in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera.. lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore…”.

C’è poi un invito chiaro, esplicito: “Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi prova a rilassarti… prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”. C’è chi ha pensato al Giorno della Memoria, ma non sembrano esserci collegamenti. Possibile che Noemi volesse davvero rivolgersi a Ilary con queste parole?

