“Cosa faccio a letto con lui”. Negli ultimi giorni Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé con alcune dichiarazioni piccanti riguardanti la sua nuova vita dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice romana ha svelato i suoi segreti più intimi nella nuova serie Tv a lei dedicata, ‘Ilary’, in onda su Netflix. Questo progetto segue il successo di Unica, il documentario in cui aveva raccontato la sua versione della fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma.

‘Ilary’ è disponibile su Netflix da giovedì 9 gennaio 2025. A differenza del precedente lavoro, in cui dominavano il gossip, il dolore e il divorzio dall’ex capitano della Roma, stavolta al centro della narrazione c’è una Blasi diversa, pronta a mostrarsi in un nuovo equilibrio, con un nuovo amore. E non mancano le confidenze intime. Anche in questo caso, le sue dichiarazioni hanno fatto molto clamore, conquistando subito le prime pagine del giornali di gossip, e non solo di quelli.

“Così vanno le cose a letto”. Ilary Blasi, confessioni sull’intimità col fidanzato Bastian

L’ex presentatrice de l’Isola dei Famosi ha fatto rivelazioni senza filtri: “Ho un buon rapporto con il sesso”, ha detto, aggiungendo che per lei parlare di questi argomenti non rappresenta affatto un ‘tabù’. Poi è entrata nei dettagli più intimi, parlado del rapporto a letto con il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. “L’intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C’è un detto: ‘scopa nuova, scopa bene’”.

E ha proseguito: “Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. L’intimità è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo”, ha raccontato. Poi, con il suo solito spirito schietto, ha aggiunto: “Sempre quello fai, non è che ti puoi inventare chissà cosa. Ma anche con le amiche non è che dico chissà cosa, sì certo il racconto e la battuta ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero. Tabù? Lo puoi pure ‘fare strano’, però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fai una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai”.

Ma come si sono conosciuti Ilary e Bastian Muller? La conduttrice ha raccontato che l’incontro è avvenuto durante un viaggio a Parigi, città che per lei rappresentava un momento di fuga e riflessione dopo la separazione. In una serata tra amici, Bastian ha attirato subito la sua attenzione. Da un semplice scambio di battute, è nato un dialogo che li ha portati a scoprirsi sempre più affini. “È stato tutto molto naturale”, ha confessato Ilary, ricordando come quell’incontro inaspettato sia diventato l’inizio di una nuova fase della sua vita.