Un’assurda vicenda ha avuto come sfortunata protagonista Paola Caruso e suo figlio Michele. La showgirl ha quindi annunciato la presentazione di una denuncia dopo aver appreso di qualcosa di veramente molto grave, che inevitabilmente l’ha scioccata in maniera profonda. Non si sarebbe mai aspettata che qualcuno potesse arrivare a fare una cosa simile.

Come sapete Paola Caruso da anni sta vivendo un vero e proprio calvario per suo figlio Michele, infatti nel 2022 durante un loro viaggio in Egitto, lui ha avuto la lesione del nervo sciatico per un farmaco errato e quindi a causa di un errore dei medici. Il bimbo è costretto a usare un tutore per camminare e ora la donna è con il suo piccolo negli Usa per cercare una cura. Ma ora che ha scoperto questo episodio choc ha voluto protestare ferocemente.

Paola Caruso e il figlio Michele, lei scopre una cosa choc e denuncia tutto

Paola Caruso ha mostrato tutta la sua rabbia sui social dopo la scoperta su quanto fatto sul figlio Michele: “Ma si può una cosa del genere? Vi auguro lo stesso, vergognoso. Mi state segnalando da giorni questa pagina, io sono allibita. Ma come si può scrivere una notizia del genere e di una gravità assoluta? Al di là che la notizia non è vera, ma scrivere una cosa del genere senza prima accertarsi delle cose è da folli“.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha aggiunto: “Questa pagina va chiusa, è gravissima. Io provvederò a denunciare ovviamente la pagina“. Infatti, è stata diffusa una fake news sul suo conto, dato che era stato fatto credere che il figlio Michele avesse tragicamente perso la vita. Cosa assolutamente non vera e che ha turbato moltissimo Paola Caruso.

In realtà Paola aveva detto la sua in relazione al decesso di Mattia, un bimbo di 9 anni morto in Egitto durante una vacanza coi genitori: “Continuate ad andare in questi posti di me***! Devono chiudere tutto! Io ho fatto questo errore, fidarmi di questi posti schifosi ma che sono di gente vigliacca italiana”.