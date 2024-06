Chiara Ferragni, nuova indiscrezione bomba sulla sua vita privata. Da qualche settimana l’influencer è ancora più al centro del gossip e sulle pagine di rotocalchi e simili. Ma il tema non è, solo, quello legato alle attività, abiti o prodotti sponsorizzati dall’imprenditrice, ma tanto altro. Dopo i guai giudiziari e la separazione da Fedez per Chiara si è aperta una nuova fase della vita.

E così, come capita anche al suo ex, magazine e paparazzi si sono rimessi in azione e periodicamente spuntano voci sulla nuova vita sentimentale. Fino a pochi giorni fa sembrava il rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, ad aver rapito il cuore di Chiara Ferragni. Ma adesso arriva un’altra indiscrezione sul conto della mamma di Leone e Vittoria. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il nuovo flirt attribuito a Chiara Ferragni: chi è al suo fianco

Arriva un’altra indiscrezione bomba sul conto di Chiara Ferragni. La bella influencer si sta rimettendo in sesto in un periodo particolarmente delicato della sua vita. A lanciare il gossip stavolta è il magazine on line Mam-e, notizia ripresa anche da Dagospia: “Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano“.

“I due – leggiamo – si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”. A quanto pare il nome dell’uomo misterioso è Andrea e ha sei anni in meno di lei (lui 31, lei 37, ndr). Dai diretti interessati non arrivano conferme né smentite.

Staremo a vedere se questa voce si rivelerà autentica nei prossimi giorni. Sta di fatto che su Fedez e Chiara Ferragni ogni giorno ce n’è una in più. Al vivace artista sono stati attribuiti diversi flirt, ultimo dei quali quello con Garance Authiè: i due ormai si fanno vedere mano nella mano e dopo la paparazzata al GP di Montecarlo eccoli passeggiare per le vie di Milano. E Chiara non sembra disposta a rimanere ferma a… ‘guardare’… Ultimissima ora: Fedez ricoverato in ospedale. Leggi qui sotto.

