“La notizia più bella”. Chiara Ferragni, finalmente è successo. In queste ultime settimana abbiamo parlato spesso dell’imprenditrice digitale e del suo ex marito Fedez. I due com’è assai noto, si sono separati e si sono praticamente dichiarati guerra a colpi di foto choc e frequentazioni dubbie. Chiaramente le riviste satinate ci sono andate a nozze con tutto questo materiale, mettendo un attimo in ombra tutta la bufere conseguente al Pandoro Gate che oramai sembra solo un triste ricordo.

E per Chiara Ferragni questo si dimostra un periodo tutto sommato felice, a seguito di uno completamente oscuro e nero. Ed è proprio lei a confermarlo tramite un lungo post sui social. “Grazie per avermi aiutata così tanto dandomi tutta questa energia in questa nuova fase della mia vita”, dice chiara su Instagram. La donna, mamma di Leone e Vittoria, si presenta vestita di nero di fronte alla fotocamera del uso smartphone e dice a tutti i milioni di fan: “Ciao ragazzi, sono in ufficio”.





Ancora Chiara Ferragni: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho parlato con voi così e quindi mi sono detta ‘Forse devo fare una storia’. Sento che ho davvero una forte energia in questo momento e questo è anche grazie a voi, a tutti i vostri commenti e messaggi e per essermi sempre stati vicino. Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo davvero strano della mia vita”.

Poi dice Chiara: “Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo. Sono contenta di questa nuova energia che sento dentro di me. Sono contenta per quello che verrà: per i nuovi progetti a cui sto lavorando, e che non vedo l’ora di condividere con voi, e di questa nuova vita in generale perché ci potrà sempre essere della nuova magia”.

Chiara Ferragni rompe il silenzio pic.twitter.com/wAGasQpkvH — disagiotv (@disagio_tv) June 13, 2024

Conclude la Ferragni: “Tutti noi dovremmo cercare di vederla nelle nostre esistenze. Era solo un pensiero che volevo condividere con voi. Vi voglio bene”. Sarà merito della nuova presunta relazione con Tony Effe ad averle dato questo sprazzo di buonumore? Chi lo sa, l’amore in alcuni casi fa miracoli.

