Fedez sarebbe di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non ci sono conferme ma come riporta The Social Post, a quanto pare fonti interne all’ospedale avrebbero spifferato all’esperto di gossip Alessandro Rosica che il rapper sarebbe stato nuovamente ricoverato nell’ospedale milanese dove era già stato seguito in passato. Accanto a lui al momento ci sarebbero i genitori. Non si hanno notizie certe al momento in merito al motivo del ricovero, né si sa se esso sia legato al tumore scoperto e curato 3 anni fa.