Sono settimane ormai che si parla di Fedez e la presunta nuova fidanzata, Garance Authié. Il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni, non ha mai confermato direttamente ma dopo la paparazzata al Gran Premio di Monaco diversi indizi hanno fatto pensare che i due non si volevano più nascondere. Qualche giorno fa, difatti, i fan hanno subito fatto due più due guardando le rispettive Storie Instagram.

Prima le mani di una donna nelle Stories del rapper all’interno del suo nuovo appartamento. È bastato un dettaglio: la “misteriosa” ragazza indossava lo stesso smalto e gli stessi anelli con cui la modella si era immortalata poco prima sul suo profilo. Poi immagini ancora più chiare: nella notte entrambi hanno pubblicato una foto dallo stesso locale vicino al duomo di Milano, come a voler confermare che hanno trascorso la cena insieme e, probabilmente, anche il dopo cena vista lo scatto in sala in cui non è solo.

Leggi anche: “Non è uno a caso”. Chiara Ferragni pizzicata col famoso: il suo nome fa subito pensare a Fedez





Fedez “ha cacciato di casa Garance Authié”

Poco dopo sono arrivate le foto insieme, alla luce del sole, realizzate dai fotografi del settimanale Chi. Fedez e Garance Authié, che si sarebbero conosciuti al Coachella, sono stati paparazzati sul balcone del ristorante di Cracco a Milano, che è sempre stato il ‘luogo’ suo e di Chiara Ferragni. Il giorno si vede lei lasciare casa di Fedez in NCC con un trolley e un borsone.

Ma ecco l’ultima notizia. Nonostante le voci e le paparazzate, pare che Fedez abbia già deciso di chiudere la frequentazione con la giovane modella francese. Lo rivela Fabrizio Corona nel suo Dillinger News: “È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla”, ha detto Corona.

“Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video che Garance Authié non era nulla di serio per lui. Ma in un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che. E così, lunedì mattina (il giorno della registrazione del video), Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone ‘Sexy Shop’ in grandissima forma”.