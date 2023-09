Momento negativo per Mara Venier, costretta a fare una brutta scoperta che l’ha portata quasi sicuramente a presentare una denuncia. Le è accaduto qualcosa di molto spiacevole e lei ha voluto subito comunicare tutto ai suoi follower di Instagram. Non è la prima volta che lei o comunque altri personaggi famosi siano vittime di queste vicende, ma ogni volta è un duro colpo a discapito anche della gente e quindi occorre tenere sempre molto alta l’attenzione.

Mara Venier è apparsa su Instagram e, attraverso delle stories, ha annunciato questa brutta scoperta e in maniera implicita ha fatto intuire che la denuncia è praticamente una naturale conseguenza. Stando a quanto appreso, è arrivata una segnalazione di una persona, che ha chiesto di contattare la conduttrice di Domenica In per farle vedere cosa le hanno fatto alle sue spalle, senza quindi saperne proprio nulla.

Leggi anche: “Io sono stata con lui”. Domenica In: Mara Venier, la confessione sull’ospite famoso in studio





Mara Venier, brutta scoperta e denuncia: cosa le è successo

A parlarne è stato anche il sito Lanostratv, che ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla vicenda con protagonista Mara Venier. La brutta scoperta è sotto gli occhi di tutti e lei avrebbe anche allertato immediatamente i suoi legali per stoppare quanto prima la diffusione di questa fake news. Lei è stata coinvolta in una vera e propria truffa, quindi bisognava intervenire tempestivamente anche per salvaguardare le possibili vittime.

Questo quanto detto nella segnalazione choc su Mara: “Puoi girare a Mara Venier? Hanno taroccato la sua immagine e voce per una truffa vergognosa“. Si tratterebbe di una pseudo associazione che diceva di lottare per i diritti degli animali, ma hanno utilizzato il personaggio della Venier in maniera illecita. La presentatrice Rai non ha mai autorizzato tutto questo e quindi si è subito compresi che si fosse davanti ad un atto non consentito.

Soltanto a luglio Mara era finita nuovamente in un’altra truffa: “Diffidate da ogni comunicazione inerente a Mara Venier che non parta dal suo unico profilo ufficiale. Mara non presta assolutamente il suo volto ad iniziative legate a vincite e lotterie”.