Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ormai è finito il tempo di nascondersi. Sono settimane che si parla di questa nuova relazione dell’ex Miss Italia con il coreografo, ballerino e volto di Ballando con le Stelle. Finita la lunga storia con Lorenzo Amoruso, che aveva già anticipato una sua frequentazione con un uomo misterioso, era stato il sito Today a sganciare questa bomba di gossip. Addirittura, secondo l’ex calciatore e oggi commentatore sportivo, la conoscenza tra i due sarebbe iniziata ancora prima che la loro relazione terminasse.

Poi la segnalazione di The Pipol, che ha pubblicato una foto in cui Manila Nazzaro e Stefano Oradei osavano in compagnia delle amiche di lei. A quel punto le indiscrezioni sono diventate quasi certezze ed ecco arrivata l’intervista di lei al magazine Confidenze dove ha accennato a una nuova persona nella sua vita. “È una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare”.

Leggi anche: “Rispetto…”. Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ci mette il carico. Cosa è successo





Manila Nazzaro e Stefano Oradei allo scoperto: le foto

“Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”, aveva aggiunto Manila Nazzaro. Non ha mai fatto il nome del protagonista di Ballando con le Stelle nell’intervista, ma il riferimento a Stefano Oradei è parso a tutti chiaro.

E ora azzerato ogni dubbio: dopo la paparazzata di Diva e Donna per le strade di Roma, eccoli all’evento dei 70 anni di Minerva Pictures. Forse pochi si aspettavano di vederli così presto insieme a un evento pubblico: “Manila Nazzaro e Stefano Oradei, per la prima volta, hanno posato insieme davanti ai fotografi – si legge su The Pipol – In occasione della cerimonia dei 70 anni di Minerva Pictures che si è svolta ieri a Roma a Palazzo Brancaccio.

“Tutti hanno chiesto a gran voce un bacio tra loro, ma per il momento i due hanno preferito sorridere. Stefano e Manila, durante tutto il corso dell’evento, sono sempre stati molto vicini e affiatati”. Le foto sono state ricondivise da entrambi e in più tra le Storie di lei ecco l’immagine di un mazzo di fiori e in secondo piano la mano di lui, che è anche taggato. Sulle note di ‘Senza parole’ di Vasco Rossi anche l’hashtag “rifiorire” a fugare ogni dubbio su questo nuovo amore.