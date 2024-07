Cecilia Rodriguez è felicemente sposata da pochissimi giorni con Ignazio Moser. Il matrimonio è stato probabilmente il più atteso e bello dell’anno in corso, ma anche nei giorni successivi continuano ad emergere dei dettagli sulla cerimonia. Ad esempio nelle ultime ore ci si è accorti di un suo gesto implicito nei confronti dell’ex partner Francesco Monte.

Sette anni fa, quando Cecilia Rodriguez partecipò al Grande Fratello e conobbe proprio Ignazio Moser, lei fu chiarissima con l’ex fidanzato. Durante il matrimonio ha espresso un’altra sua opinione molto importante e tutti hanno ipotizzato che in qualche modo si riferisse a Francesco Monte, che fu lasciato praticamente in diretta televisiva.

Cecilia Rodriguez, durante il matrimonio la frecciatina a Francesco Monte

Come ricordato dal sito Leggo, Cecilia Rodriguez già molto prima che si unisse in matrimonio con Ignazio Moser, aveva lanciato delle stoccate a Francesco Monte: “Io sono quella che balla sui tavoli“. Infatti, è come se la sorella di Belen fosse incompatibile con le idee dell’ex fidanzato, infatti poi con lo sportivo ha ritrovato tanta felicità e serenità.

Queste le parole di Cecilia alle nozze, che hanno fatto immaginare una bacchettata a Monte: “Non mi sono preparata un discorso e non sono brava a scrivere. Abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto guardandoci negli occhi nel bene e nel male. Grazie perché non hai mai voluto cambiarmi, mi hai accettata così come sono ed è la dimostrazione d’amore più grande che possa esistere. Mi hai insegnato tanto su questo, mi ami come sono, con i miei pregi e difetti”.

Chissà se Francesco Monte in qualche modo replicherà a quelle parole, oppure se preferirà continuare nel silenzio su questo tema, come ha fatto anche nelle ultime ore.