Il matrimonio dopo 8 anni insieme. Anni d’amore ma anche di grandi successi: la coppia amatissima è pronta a giurarsi amore eterno. L’annuncio è arrivato qualche settimana fa, con la proposta di matrimonio organizzata nei minimi dettagli. Lui ha scelto una cornice decisamente romantica: un hotel affacciato sul lago di Como, interamente addobbato a tema matrimonio, con dediche d’amore sparse in un giardino da favola, pieno di rose delicate. Sui cartonati si legge “Mi fai volare”, “Come in una favola” su un altro, “Principessa”.

E sì, lei sembrava davvero uscita dalle favole con quell’abito lungo rosa, in tulle con balze asimmetriche, bustino drappeggiato e spalline sottili. Poi, dopo il suo arrivo, come da tradizione lui si è inginocchiato e le ha rivolto la fatidica domanda a cui ha fatto seguito la consegna dell’anello. A fare da sottofondo alla risposta di lei, che è stata ovviamente un sì, la canzone Principessa, versione italiana del loro brano Princesa.

Matrimonio Me contro te: quanto costa l’anello di Sofì

La coppia pronta alle nozze è quella composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Luì e Sofìe dei Me contro te. Amatissimi dai bambini, da anni tengono compagnia al pubblico più piccolo, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni circa con i loro coloratissimi video in musica che spopolano soprattutto su Youtube, la prima piattaforma su cui sono approdati poco tempo dopo essersi conosciuti.





I Me contro te hanno un canale Youtube dove vantano 6 milioni di iscritti ma il loro successo è arrivato anche al cinema. E infatti nel 2022 uscirà il loro terzo film dopo La vendetta del signor S e Il mistero della scuola incantata. Tornando alla proposta di matrimonio di Luì a Sofì ha subito catturato attenzione l’anello di fidanzamento. Si tratta di un anello di Tiffany, e fa parte della collezione “Tiffany True“, caratterizzata dal diamante a forma di quadrato.

Un anello bellissimo quanto prezioso. Il prezzo? Come si legge sul sito di Tiffany, ha diverse fasce di prezzo a seconda della caratura del diamante. Si parte dai 3100 euro per il più piccolo da 0.25 carati, fino ad arrivare a 43mila euro per quello da 2. Non è chiaro tuttavia quale sia l’anello che ha scelto Luì ma, scrive Novella 2000, stando a quello che si nota dal video sembrerebbe che abbia regalato a Sofì quello da 2 carati oppure quello da 1,50 carati il cui prezzo è di 26mila euro… Insomma, in entrambi i casi Luì non ha proprio badato a spese per la sua futura moglie.