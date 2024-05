Stefano De Martino e l’ex fidanzata famosa potrebbero davvero essere vicini a tornare insieme. Se n’era già parlato un po’ di tempo fa, ma ora è arrivata un’ulteriore conferma di un loro incontro. Il conduttore Rai in ascesa, che sostituirà Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi e che è pronto tra qualche anno anche a condurre Sanremo, è stato travolto anche dal gossip.

Infatti, Stefano De Martino potrebbe essersi riavvicinato all’ex fidanzata famosa. Loro due insieme sarebbe il sogno di molti fan, ma in qualche modo è già successo. Ora non resta che capire definitivamente se siamo in presenza di incontri occasionali oppure se davvero stiano nascondendo qualcosa di più importante, relativa ad un possibile fidanzamento.

Leggi anche: “A 34 anni si è preso tutto”. Stefano De Martino, dopo Affari Tuoi altro programma Rai di punta





Stefano De Martino e l’ex fidanzata famosa tornati insieme? Cosa si sa

In particolare, guardando attentamente le storie Instagram di Stefano De Martino, gli occhi si sono concentrati nuovamente su questa ex fidanzata famosa. In passato hanno quindi avuto un rapporto sentimentale e ora sono stati visti insieme per un motivo specifico. Ma per molti dietro si nasconderebbero altre ragioni più intime dietro questi faccia a faccia.

Stefano ha preso parte all’evento del brand di moda The Attico, che è di proprietà di una delle sue ex, Gilda Ambrosio. Quest’ultima lavora a questo progetto assieme a Giorgia Tordini. Lui ha taggato entrambe le donne e il brand, pubblicando un’immagine di una meravigliosa Napoli, infatti c’è una tavola bandita con davanti un paesaggio spettacolare rappresentato dal mare partenopeo e dal Vesuvio.

Gilda Ambrosio, 32 anni, è originaria di Napoli e lavora come designer di moda. Dal 2016 collabora con l’amica Giorgia Tordini con The Attico. Lei e Stefano si sono frequentati nel 2018, ma non era durata moltissimo la loro storia. Ora c’è la speranza di un ritorno di fiamma.